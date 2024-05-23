Школьные автобусы

«Трое детей уже дома»: известны подробности ДТП в Нефтекамске с участием автобуса

Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится предварительное расследование ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля.