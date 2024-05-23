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Школьные автобусы

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2024
«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусах
23 мая, 06:44
2023
«Трое детей уже дома»: известны подробности ДТП в Нефтекамске с участием автобуса
Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится предварительное расследование ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля.
31 октября 2023, 08:22
Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса
Известно, что количество пострадавших в ДТП увеличилось
31 октября 2023, 06:11
2020
Прокуратура Уфы обнаружила прорехи в организации безопасных перевозок школьников
16 февраля 2020, 13:41
В Башкирии разъяснили льготы по школьному питанию
5 февраля 2020, 15:39
2018
В Башкирии признан неудачным эксперимент по перевозке школьников «Башавтотрансом»
18 сентября 2018, 09:37
2017
В Башкирии деревня оказалась без транспортного сообщения
10 ноября 2017, 11:42
В День учителя в Уфе открыли новую школу
5 октября 2017, 14:01
Школьники более 50-ти школ Башкирии остались без автобусов
12 сентября 2017, 08:05
В Башкирии школьница получила сотрясение мозга в школьном автобусе
Девочке, по ее словам, запретили рассказывать об инциденте.
25 апреля 2017, 09:19

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