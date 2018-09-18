В Башкирии полицейские спасли от пожара семью из пяти человек

В ночь на вторник, 18 сентября, на одной из улиц города Белорецка произошел пожар – горел бревенчатый жилой дом и дворовые постройки. В доме в момент пожара находилась женщина и четверо детишек в возрасте от трех до двенадцати лет.
К счастью, мимо проезжал полицейский патруль: стражи порядка первыми бросились спасать людей. В результате никто не пострадал. Прибывшие пожарные потушили огонь. Среди спасенных оказался и домашний питомец, дворовая собака.
- Сейчас решается вопрос о поощрении полицейских за героический поступок, – сказали в пресс-службе МВД по Башкирии.