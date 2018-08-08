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В Уфе выясняют причину крупного пожара в ресторане «Даско-Гарден»

8 августа 2018, 09:57
32 гостя заведения самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных, погибших и пострадавших нет.

8 августа во втором часу ночи загорелось здание ресторанного комплекса «Даско-Гарден» на проспекте Октября Октябрьского района, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Когда 19 единиц техники и 43 человека приехали на место, оказалось, что горит мансардный этаж 3-х этажного здания ресторанного комплекса. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

До прибытия пожарных подразделений из здания ресторана самостоятельно эвакуировалось 32 человека. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Пожар потушили в 02:34 ночи, полностью ликвидировали горение в 03:07 на площади 95 квадратных метров. Сейчас на месте работает эксперт испытательной-пожарной лаборатории и дознаватель МЧС. Причина пожара устанавливается.

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