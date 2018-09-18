Дольщики печально известного ЖСК «Дуслык-Строй» из Уфы обратились к Путину

С помощью голодовки люди добивались расторжения договора аренды с застройщиком территории – спортивно-реабилитационном центром инвалидов по зрению «Луч». Эта компания еще в 2015 году по договоренности с мэрией обязалась достроить дом, который изначально планировалось сдать в 2010 году. ЖСК «Дуслык-Строй» на вновь собранные с граждан средства за свой счет должен был провести наружные сети. В результате кооператив исполнил свои обязательства, а застройщик нет. Вместо этого «Луч» в это время зарегистрировал на себя право собственности сразу на два объекта незавершенного строительства: на жилой дом и на реабилитационный центр, строительство которого планировалось рядом по проекту. За все это время трижды менялся председатель ЖСК: последний из них, Руслан Закиров, в декабре 2012 года заключил с застройщиков дополнительное инвестсоглашение, согласно которому пайщики должны вносить плату за аренду участка.