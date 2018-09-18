Дольщики печально известного ЖСК «Дуслык-Строй» из Уфы обратились к Путину

Сегодня, 18 сентября, в Верховном суде Башкирии в Уфе должно состояться судебное заседание по вопросу разъяснения исполнения вступившего в силу судебного решения, которое ранее признало незаконной регистрацию права собственности на недострой под ЖСК «Дуслык-Строй» его недобросовестного застройщика – Регионального фонд инвалидов по зрению «Луч». Такая информация следует из официального сообщения. Однако сами дольщики переживают, что на деле заседание суда может быть посвящено иной теме.
- Учитывая, что судебное решение уже исполнено, разъяснять, по сути, нечего, поэтому мы серьезно опасаемся, что Дементьев и Волков (представители застройщика – ред.) предпримут попытку фактически изменить решение суда в свою пользу, - говорится в открытом письме президенту России Владимиру Путину, которое дольщики на днях отправили 42 дольщика ЖСК «Дуслык-Строй» (всего же от действий недобросовестного застройщика пострадали 99 семей – ред.), которые уже около семи лет не могут дождаться новоселья. Авторы письма попросили главу государства срочно вмешаться в ситуацию.
- В России много «обманутых дольщиков», которых оставили без денег с недостроенной «коробкой» дома, но наша ситуация особенная по ряду причин, - поделились наболевшим с президентом страны дольщики ЖСК «Дуслык-Строй».
Напомним, недостроенная высотка с пустыми глазницами окон уже несколько лет возвышается немым укором на пересечении улиц Кирова-Пархоменко в Уфе. За ним давно закрепилась репутация зловещего места, особенно после того, как в шахте лифта там был найден труп пропавшей студентки. А дольщики, которые ждут вселения, наверняка уже прокляли тот день, когда связались с этим проектом.
В июле прошлого года они объявили голодовку. Участники протестной акции закрыли полиэтиленом пол и окно, на стенах повесили плакаты со своими требованиями, на фасаде здания они вывесили большой баннер с надписью «голодовка». Ночевали они здесь же – для этого в комнате они поставили пять раскладушек. Люди полностью отказались от еды, пили только воду.
С помощью голодовки люди добивались расторжения договора аренды с застройщиком территории – спортивно-реабилитационном центром инвалидов по зрению «Луч». Эта компания еще в 2015 году по договоренности с мэрией обязалась достроить дом, который изначально планировалось сдать в 2010 году. ЖСК «Дуслык-Строй» на вновь собранные с граждан средства за свой счет должен был провести наружные сети. В результате кооператив исполнил свои обязательства, а застройщик нет. Вместо этого «Луч» в это время зарегистрировал на себя право собственности сразу на два объекта незавершенного строительства: на жилой дом и на реабилитационный центр, строительство которого планировалось рядом по проекту. За все это время трижды менялся председатель ЖСК: последний из них, Руслан Закиров, в декабре 2012 года заключил с застройщиков дополнительное инвестсоглашение, согласно которому пайщики должны вносить плату за аренду участка.
Голодовка продлилась два дня и закончилась 12 июля. Тогда Госкомстрой Башкирии направил людям письмо с просьбой прекратить голодовку в связи с тем, что правоохранительными органами будет проведена доследственная проверка действий застройщика.
Как следует из судебных решений, ЖСК «Дуслык Строй» инвестировал в строительство денежные суммы, превышающие договорные на 70 миллионов рублей, — в общей сумме более 330 000 000 рублей.
- При этом мы - не олигархи-инвесторы, вложившие средства в недвижимость с целью прибыли. Мы - бюджетники и пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, которые покупали квартиры в строящемся доме для себя и верили, что организация-застройщик с красивым названием Региональный фонд инвалидов по зрению «Луч» обмануть точно не может, - рассказывают о себе дольщики. - Нас обворовали дважды: бывшие председатели ЖСК и руководитель подрядной организации украли деньги, а застройщик фонд «Луч» незаконно присвоил недостроенное жилье.
Дольщики провели собственное расследование и пришли к выводу, что фонд «Луч» пользуется особым расположением местных властей, получая земельные участки в центре города без торгов, а затем распоряжаясь ими по своему усмотрению. Так, им в руки попали документы, позволяющие сделать вывод, что ранее один из таких участков (на ул. Тюлькина) был переуступлен руководством Фонда «Луч» Мормонской церкви.
Из содержания письма, которое имеется в распоряжении редакции, очевидно, что его авторы весьма обижены на власти. По их словам, на все свои обращения они получали неизменный ответ, что их спор с застройщиком является хозяйственным, в который органы исполнительной власти не имеют права вмешиваться.
- Фирма «Луч» на протяжении ряда лет препятствовала возбуждению уголовного дела по факту хищения средств пайщиков ЖСК, представляла интересы осужденных бывших председателей ЖСК в судах, а теперь на протяжении трех лет пытается обанкротить наш ЖСК, - считают дольщики.
Как следует из письма, прокуратура и МВД ограничиваются немотивированными отказами в возбуждении уголовного дела, которые делаются без опроса заявителей и изучения документов. Тем не менее инициативной группе дольщиков удалось добиться в Верховном суде республики признания факта незаконной регистрации фондом «Луч» права собственности на объект, отменить эту регистрацию в Регпалате и оформить дом на ЖСК. Однако потом ситуация вновь стала складываться не в их пользу.
- Удивительное дело! Если раньше Госкомстрой РБ и администрация Уфы занимали позицию невмешательства в «хозяйственный спор» между недобросовестным застройщиком и обманутыми пайщиками ЖСК, то после того, как объект перешел в собственность ЖСК, то есть граждан, указанные органы власти вдруг стали проявлять к нашему дому повышенный интерес, - возмущаются дольщики.
Например, Госкомстрой РБ в отсутствие единственного собственника объекта - ЖСК «Дуслык Строй» провел рабочее совещание и принял решение о необходимости разделения земельного участка на два в интересах недобросовестного застройщика – фонда «Луч» РБ. Однако ранее, по словам дольщиков, неоднократные обращения членов ЖСК к руководству Госкомстроя с просьбами о проведении ими совещания с участием представителей ЖСК были просто проигнорированы указанными лицами.
Затем, на совещании в администрации Уфы, дольщикам также отказали в предоставлении возможности достраивать дом самостоятельно, сославшись на всякие СанПины и прочие инструкции, хотя ранее такой вариант был согласован на всех уровнях власти и был представлен в Минстрой России.
По мнению дольщиков, в этой ситуации могут присутствовать признаки коррупционных связей. Такой вывод они сделали, получив недвусмысленное предложение от властей заключить договор с неизвестной фирмой «Развитие» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и без опыта строительства. Согласно проекту договора, они должны были отказаться от своих недостроенных квартир в центре города в расчете, что «когда-нибудь и где-нибудь упомянутая фирма построит им новое жилье».
- Возникают вопросы, неужели республика и город не заинтересованы в самостоятельном завершении ЖСК проблемного дома без привлечения бюджетных средств? Почему несмотря на наличие вступившего в законную силу решения суда, установившего факт незаконного присвоения фондом «Луч» чужой собственности стоимостью несколько сотен миллионов рублей, в отношении Волкова и Дементьева (учредители Фонда «Луч» - ред.) до сих пор не возбуждаются уголовные дела? – недоумевают по поводу позиции властей дольщики.
На встречах с журналистами заместитель главы Госкомстроя РБ Артем Ковшов, курирующий решение проблемы обманутых дольщиков, на вопросы о перспективах ЖСК «Дуслык-Строй» ограничивался репликой о том, что по этому объекту «есть понимание», не вдаваясь в детали.
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