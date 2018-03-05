Как потеряли свои квартиры пайщики ЖСК «Дуслык-строй» из Уфы

Покупателей заверили, что дом будет сдан в конце 2010 года, причем сданы будут одновременно и первый и второй подъезд. Однако, когда, уже в марте 2011 года Людмила с мужем приехали на место стройки, то увидели, что второй подъезд строить так и не начали. В ЖСК это объяснили тем, что администрация города не дала разрешение на его строительство. Взамен уже купленной квартиры пайщикам предложили квартиру в первом подъезде, правда уже на не очень удобном для них девятом этаже. Нужно было переоформлять документы, но, когда Людмила с мужем повторно приехали в Уфу, чтобы сделать это, Валерий Денисов заявил им, что он больше не возглавляет ЖСК и направил к новому председателю Разифу Абдрашитову.