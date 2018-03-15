В Уфе подсудимым по делу ЖСК «Дуслык-строй» грозят большие сроки заключения

На скамье подсудимых находится еще один фигурант уголовного дела «Дуслык-строя» Валерий Денисов, который несколько лет назад скрылся за рубежом и был экстрадирован в Россию в конце прошлого года. Он также обвиняется в мошенничестве и легализации незаконного дохода. Но в отношении него гособвинитель еще не высказался.