О злоключениях онкобольной женщины из Башкирии расскажут на всю страну

- Они потребовали с меня 300 тысяч рублей за квартиру. Обещали в обмен на деньги сразу оформить все документы на жилье. Я попыталась спорить, что квартиру мне дали как социальное жилье. Но они только смеялись в ответ. Денег у меня не было, я тогда ходила по больницам постоянно, жили мы только на небольшую пенсию по инвалидности. Я сказала, что буду жаловаться. А они в ответ сказали, что я об этом пожалею, - продолжает рассказ Расиля.