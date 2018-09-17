О злоключениях онкобольной женщины из Башкирии расскажут на всю страну

45-летняя Расиля Ахметова, которая в середине июня провела пикет возле Дома Правительства Башкирии, на днях вернулась из Москвы, где проходила лечение в Клиническом научном центре имени Логинова. Ее недуг – аутоиммунная тромбоцитопения, которое врачи относят к категории онкологических заболеваний крови, к сожалению, пока не сдает свои позиции. Обследование, которое прошла Расиля в Москве, выявило отрицательную динамику. По словам врачей, помимо медикаментозного лечения, очень важным условием выздоровления является отсутствие стрессов и положительный настрой на выздоровление. Однако ни того, ни другого в жизни Расили нет, потому что последние несколько месяцев ее жизни связаны с постоянной нервотрепкой и выяснением отношений с чиновниками и судебными приставами.
«Нехорошая квартира»
Медиакорсеть уже рассказывала грустную историю Расили. Выйти с плакатом на одиночный пикет к Белому дому ее толкнула, по ее словам, безвыходная ситуация. В начале июня ее выселили из квартиры судебные приставы в соответствии с решением суда.
Если обратиться к материалам дела, то, на первый взгляд, действия судей и решение приставов логичны. Там отмечено, что Расиля Ахметова в 2011 году самовольно въехала в квартиру без подписания договора купли-продажи и с тех пор не внесла ни копейки ни за жилье, ни за квартплату. Так что претензии застройщика, как владельца жилья, кажутся вполне обоснованными.
Однако в материалах дела не упоминается о событиях, которые предшествовали вселению Расили в данную квартиру, хотя она несколько раз подробно излагала в суде свою историю. Но суд, вероятно, счел их несущественными деталями.
Тем не менее, мы считаем необходимым рассказать, как было дело со слов Расили Ахметовой и ее близких.
- В 2011 году я обратилась к Зугуре Ягануровне Рахматуллиной, когда она баллотировалась в депутаты Госдумы, рассказала, что мы с дочкой вдвоем вынуждены жить в аварийной коммуналке. Я как раз тогда узнала о своем страшном диагнозе и попросила помочь мне решить квартирный вопрос, поскольку я с 1996 года стояла в очереди на получение социального жилья. До 2010 года мы жили с дочкой в общежитии Мелеузовского деревообрабатывающего завода.
В 2010 году подошла наша очередь на квартиру. Однако оказалось, что нам дали место в помещении, которое является прачечной детского сада в деревне Саитово. Ну как в ней жить? Я очень боялась, что могу не дожить до того дня, когда нам дадут жилье, и моя дочка останется одна на всем белом свете, без своего угла, вот и пошла к Зугуре Ягануровне, - рассказала Расиля.
По ее словам, Зугура Рахматуллина при ней позвонила тогдашнему главе муниципалитета Малику Вахитову, попросила помочь, и тот пообещал выделить Расиле и ее дочке квартиру. Так и произошло. Ей дали ключи от квартиры. А в мелеузовской газете тогда написали красивую статью, как местные власти заботятся о земляках.
Оформить сразу документы Расиля не успела, потому что проходила в тот момент курс химиотерапии. И эта задержка стала роковой в данной истории.
Расиля была рада, потому что дочка ее теперь не осталась бы без квартиры. Однако потом, как гром среди ясного неба, ее ошарашили заместитель по строительству Игорь Федоров и директор МУП «Стройзаказчик» Евгений Спиридонов.
- Они потребовали с меня 300 тысяч рублей за квартиру. Обещали в обмен на деньги сразу оформить все документы на жилье. Я попыталась спорить, что квартиру мне дали как социальное жилье. Но они только смеялись в ответ. Денег у меня не было, я тогда ходила по больницам постоянно, жили мы только на небольшую пенсию по инвалидности. Я сказала, что буду жаловаться. А они в ответ сказали, что я об этом пожалею, - продолжает рассказ Расиля.
33 несчастья
Свое обещание чиновник и коммерсант выполнили. Дальше начались судебные разбирательства, итог которых нам уже известен: суд постановил выселить Расилю из квартиры как захватчицу чужого имущества.
Расиля не раз пробовала искать правды в разных инстанциях. В процессе разбирательства выяснилось, что в архивах районной администрации и Денисовского сельсовета отсутствует информация о том, что она стояла в очереди на жилье.
- У меня, к сожалению, никаких документов об этом нет, так что доказать я ничего не могу, - сокрушается женщина. – Но как же мне тогда выделяли место в этой прачечной детсада, на основании чего? Кругом обман!
Единственное, чего она добилась - Верховный суд Башкирии не признал ее долг по квартплате, поскольку она не является владелицей жилья. По документам квартирой владеет МУП «Стройзаказчик», так пусть оно и платит квартплату.
Однако, несмотря на данное решение суда, судебные приставы продолжают удерживать половину пенсии по инвалидности Расили размером в четыре тысячи рублей именно в счет квартплаты, которую Верховный суд не признал долгом. Как такое возможно? Вопрос остается открытым. Ходить лично по инстанциям у Расили нет ни времени, ни сил, а письменные жалобы пока не возымели действия.
«За клевету ответишь»
Расиле настоятельно советуют переехать в ту самую прачечную, которую чиновники называют жилым помещением, хотя в реестре ЕГРП говорится, что это помещение нежилое. В комнатке площадью 36 кв.метров умещаются стиральная машина и стол и небольшая кровать. Сейчас, по словам Расили, это действующая прачечная детского сада. Но чиновники, видимо, придерживаются мнения, что одно другому не мешает - и стирка, и проживание в одной клетушке.
По словам Расили, после того, как она отказалась добровольно покинуть квартиру, к ней стали регулярно приходить то хулиганы, то судебные приставы.
- По моим сведениям, мои оппоненты смогли договориться с руководством колледжа, в котором училась моя дочка в Уфе, и ее отчислили, хотя моя девочка хорошо училась. Заместитель директора колледжа мне так и сказала по секрету по телефону: что в колледж поступил такой приказ, - чуть не плачет Расиля. – Из-за этого дочка уехала в Москву, чтобы там ее не могли они достать.
Помимо проблем с онкологией, Расиля на фоне всех этих событий перенесла вдобавок еще и инфаркт.
Сразу после выселения Расили из квартиры судебные приставы наложили арест на банковские карточки ее дочери, живущей и работающей в Москве. Таким образом, молодая девушка внезапно оказалась без средств к существованию в чужом городе. Правда, после нашей публикации о Расиле и ее пикета возле Дома Правительства арест с карточек ее дочери был снят. Оказавшись на обследовании в Москве, Расиля также побывала на приеме в МВД России, Генеральной прокуратуре страны и в приемной главы государства. Женщина не теряет надежды добиться справедливого решения, пока у нее еще есть силы ходить по инстанциям.
Тем временем в Башкирии 8 августа состоялся суд по иску заместителя главы администрации Мелеузовского района Игоря Федорова, который потребовал с Расили моральный ущерб за то, что она во время своего пикета рассказала журналистам, как Федоров и Спиридонов предлагали ей оформить квартиру за 300 тысяч рублей. Расиля считает, что с нее тогда требовали взятку, пусть и в такой завуалированной форме. Но чиновник с такой формулировкой категорически не согласен и обратился в суд за защитой чести и достоинства.
Примечательно, что ни сам Федоров, ни его представители в суде так и не пояснили, как можно правильно расценивать ту ситуацию с 300 тысячами рублей. Да суд, собственно, и не стал вдаваться в подробности и принял решение в пользу истца, правда, уменьшив сумму иска до 5 тысяч рублей, но добавив к ней расходы на нотариуса. В итоге получилось около 13 тысяч рублей. Для онкобольной с пенсией в четыре тысячи рублей это все равно большая сумма.
Помимо этого, Расилю допросил участковый по жалобе Федорова, так что, вполне возможно, что и с этой стороны ее могут ожидать какие-либо санкции.
Приехав в этот раз из Москвы в Мелеуз, Расиля подала в суд заявление с просьбой отменить судебное решение, вынесенное в ее отсутствие, пока она находилась на лечении и не могла обеспечить свою защиту.
Женщина также побывала на личном приеме у главы района Рустама Шамсутдинова, рассказала ему, с кем встречалась, в каких инстанциях побывала. Тот, по словам Расили, внимательно ее выслушал и был удивлен многими деталями, о которых был явно не в курсе. Он пообещал лично разобраться в ее вопросе.
Тем временем, откуда ни возьмись, грянула еще одна неприятность – куда-то пропали упаковки дорогостоящего препарата «Револейд», которые полагаются Расиле.
- Мне дали лекарства только за сентябрь, а за июль и август разводят руками, говорят, что не знают. Как же так? Мне нельзя прерывать лечение и нужно пройти полный курс, иначе снова все будет зря, - переживает Расиля.
Сейчас женщина вновь ходит по инстанциям в Мелеузе. Живет она в старом гараже, куда свезли ее вещи после выселения. В конце сентября вновь поедет в Москву в клинику.
Недавно пришла обнадеживающая новость – Расилю пригласили на съемки программы «Мужское и Женское» на Первый канал. Возможно, если ее история прозвучит с экрана федерального масштаба, что-то и в самом деле изменится в лучшую сторону.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Если кто-то захочет поддержать Расилю материально, может перечислить средства на ее карточку «Мир» 2202200348647478, связаться с Расилей можно по телефону 89373122566.