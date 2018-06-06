В Башкирии приставы выселили онкобольную, которой дал жилье глава района

Если обратиться к материалам дела, то, на первый взгляд, действия судей и решение приставов обоснованы и логичны. Там отмечено, что Расиля Ахметова в 2011 году самовольно въехала в квартиру без подписания договора купли-продажи и с тех пор не внесла ни копейки ни за жилье, ни за квартплату. Так что претензии застройщика, как владельца жилья, кажутся вполне обоснованными. Однако в материалах дела не упоминается о событиях, которые предшествовали вселению Расили в данную квартиру. Более того: эти подробности в решении суда вовсе не упоминаются, хотя Расиля несколько раз подробно излагала свою историю. Однако суд, вероятно, счел их несущественными деталями.