В Уфе онкобольная, лишенная квартиры, вышла с плакатом к Дому Правительства

Сегодня, 18 июня, к башкирскому «Белому дому» вышла на пикет 45-летняя жительница Мелеуза Расиля Ахметова, которая на сегодня волею судьбы стала практически человеком без определенного места жительства.

Выйти с плакатом на одиночный пикет к Белому дому Расилю толкнула, по ее словам, безвыходная ситуация. Около двух недель назад ее выселили из квартиры судебные приставы в соответствии с решением суда. Медиакорсеть уже рассказывала грустную историю Расили.

Если обратиться к материалам дела, то, на первый взгляд, действия судей и решение приставов обоснованы и логичны. Там отмечено, что Расиля Ахметова в 2011 году самовольно въехала в квартиру без подписания договора купли-продажи и с тех пор не внесла ни копейки ни за жилье, ни за квартплату. Так что претензии застройщика, как владельца жилья, кажутся вполне обоснованными. Однако в материалах дела не упоминается о событиях, которые предшествовали вселению Расили в данную квартиру. Более того: эти подробности в решении суда вовсе не упоминаются, хотя Расиля несколько раз подробно излагала свою историю. Но суд, вероятно, счел их несущественными деталями.

Тем не менее, мы так не считаем и считаем необходимым рассказать, как было дело со слов Расили Ахметовой.

- В 2011 году я обратилась к Зугуре Ягануровне Рахматуллиной, когда она баллотировалась в депутаты Госдумы, рассказала, что мы с дочкой вдвоем вынуждены жить в аварийной коммуналке. Я как раз тогда узнала о своем страшном диагнозе и попросила помочь мне решить квартирный вопрос, поскольку я с 1996 года стояла в очереди на получение социального жилья. До 2010 года мы жили с дочкой в общежитии Мелеузовского деревообрабатывающего завода.

В 2010 году подошла наша очередь на квартиру. Однако оказалось, что нам дали место в помещении, которое является прачечной детского сада в деревне Саитово. Ну как в ней жить? Я очень боялась, что могу не дожить до того дня, когда нам дадут жилье, и моя дочка останется одна на всем белом свете, без своего угла, вот и пошла к Зугуре Ягануровне, - рассказала Расиля.

По ее словам, Зугура Рахматуллина при ней позвонила тогдашнему главе муниципалитета Малику Вахитову, попросила помочь, и тот пообещал выделить Расиле и ее дочке квартиру. Так и произошло. Ей дали ключи от квартиры. Оформить сразу документы Расиля не успела, потому что проходила в тот момент курс химиотерапии. И эта задержка стала роковой в данной истории. В мелеузовской газете даже написали красивую статью, как местные власти заботятся о земляках.

Расиля была рада, потому что дочка ее теперь не осталась бы без квартиры. Однако потом, как гром среди ясного неба, ее ошарашили заместитель по строительству Игорь Федоров и директор МУП «Стройзаказчик» Евгений Спиридонов.

- Они потребовали с меня 300 тысяч рублей за квартиру. Обещали в обмен на деньги сразу оформить все документы на жилье. Я попыталась спорить, что квартиру мне дали как социальное жилье. Но они только смеялись в ответ. Денег у меня не было, я тогда ходила по больницам постоянно, жили мы только на небольшую пенсию по инвалидности. Я сказала, что буду жаловаться. А они в ответ сказали, что я об этом пожалею, - продолжает рассказ Расиля.

Свое обещание чиновник и коммерсант выполнили. Дальше начались судебные разбирательства, итог которых нам уже известен: Суд постановил выселить Расилю из квартиры, как злостную захватчицу чужого имущества.

Расиля не раз пробовала искать правды в разных инстанциях. В процессе разбирательства выяснилось, что в архивах районной администрации и Денисовского сельсовета отсутствует информация о том, что она стояла в очереди на жилье.

- У меня, к сожалению, никаких документов об этом нет, так что доказать я ничего не могу, - сокрушается женщина. – Но как же мне тогда выделяли место в этой прачечной детсада, на основании чего? Кругом обман!

Единственное, чего она добилась, что Верховный суд РБ не признал ее долг по квартплате, поскольку она не является владелицей жилья. Соответственно, по документам, если квартирой владеет МУП «Стройзаказчик», так пусть оно само и платит квартплату.

Расиле настоятельно советуют переехать в ту самую прачечную, которую чиновники называют жилым помещением, хотя в реестре ЕГРП где говорится, что это помещение нежилое.

По словам Расили, после того, как она отказалась добровольно покинуть квартиру, к ней стали регулярно приходить то хулиганы, то судебные приставы.

- По моим сведениям, мои оппоненты смогли договориться с руководством колледжа, в котором училась моя дочка в Уфе, и ее отчислили, хотя моя девочка хорошо училась. Заместитель директора колледжа мне так и сказала по секрету по телефону – что в колледж поступил такой приказ, - чуть не плачет Расиля. – Из-за этого дочка уехала в Москву, чтобы там ее не могли они достать.

Помимо проблем с онкологией, Расиля на фоне всех этих событий перенесла инфаркт. Если и была надежда, что она после лечения может пойти на поправку и прожить еще какое-то количество лет, то постоянная нервотрепка и разбирательства с чиновниками и приставами эту надежду убили.

- Господи, я не знаю, сколько мне осталось жить, может неделю, может месяц, может полгода, а меня хотят выбросить на улицу как бездомную собаку, - чуть не плача, сообщила женщина. - Я подавала в приемную главы Башкирии письмо, в котором подробно рассказала о своей ситуации, но ответа никакого пока не получила.