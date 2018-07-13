Онкобольная из Уфы, лишенная квартиры, ищет правду в Генпрокуратуре

- Мне сообщают мои знакомые из Мелеуза, что уже приходили с проверкой в больницу и смотрели мою медицинскую карточку. Сказали также, что несколько раз звонили из Москвы и из Уфы в администрацию Мелеуза, интересовались моей ситуацией. И якобы представители администрации ответили, что я снимаю квартиру и у меня все нормально, - рассказала Медиакорсети Расиля. – Но ведь это не правда. Ничего у меня не нормально – анализы плохие, живу где попало, денег на еду хватает с трудом. Наверное, чиновники надеются, что рак меня убьет как можно скорее и никому не придется отвечать за этот беспредел.