Жена продюсера из Уфы Мартыненко: Прокурор Гарифуллин отправил моего мужа в тюрьму

Продюсер Евгений Мартыненко стал известен широкой публике после того, как следователи республиканского Управления СКР обвинили его в сексуальных домогательствах к шестилетней дочери соседа. В сентябре прошлого Мартыненко отправили за решетку на 7 лет. Светлана, его бывшая супруга, мать их общего сына, вместе с его второй супругой Юлией, с тех пор добиваются освобождения Евгения, пытаясь доказать, что его подставили.