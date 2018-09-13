Жена продюсера из Уфы Мартыненко: Прокурор Гарифуллин отправил моего мужа в тюрьму

Светлана Мартыненко, бывшая супруга уфимского продюсера Евгения Мартыненко, написала у себя на стене в социальной сети, что обвинительное заключение на ее мужа подписал именно «золотой» прокурор Советского района Рамиль Гарифуллин, получивший на днях скандальную известность.
Напомним, Рамиля Гарифуллина вчера, 11 сентября, отправили на два месяца до 11 ноября в СИЗО на время следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении него по обвинению в получении взятки в размере более 5 миллионов рублей.
Продюсер Евгений Мартыненко стал известен широкой публике после того, как следователи республиканского Управления СКР обвинили его в сексуальных домогательствах к шестилетней дочери соседа. В сентябре прошлого Мартыненко отправили за решетку на 7 лет. Светлана, его бывшая супруга, мать их общего сына, вместе с его второй супругой Юлией, с тех пор добиваются освобождения Евгения, пытаясь доказать, что его подставили.
На своей странице в ВК Светлана написала буквально следующее: «Прокурор Гарифуллин Р.Р., не только взятки брал, но и потворствовал фабрикации материалов дел следователями СК Советского района г.Уфы» (см. фото ниже).