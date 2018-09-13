mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жена продюсера из Уфы Мартыненко: Прокурор Гарифуллин отправил моего мужа в тюрьму

13 сентября 2018, 17:28
Женщина утверждает, что прокурор Гарифуллин потворствовал фальсифицикации материалов уголовного дела против ее бывшего мужа, обвиненного в педофилии.

Светлана Мартыненко, бывшая супруга уфимского продюсера Евгения Мартыненко, написала у себя на стене в социальной сети, что обвинительное заключение на ее мужа подписал именно «золотой» прокурор Советского района Рамиль Гарифуллин, получивший на днях скандальную известность.

Напомним, Рамиля Гарифуллина вчера, 11 сентября, отправили на два месяца до 11 ноября в СИЗО на время следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении него по обвинению в получении взятки в размере более 5 миллионов рублей.

Продюсер Евгений Мартыненко стал известен широкой публике после того, как следователи республиканского Управления СКР обвинили его в сексуальных домогательствах к шестилетней дочери соседа. В сентябре прошлого Мартыненко отправили за решетку на 7 лет. Светлана, его бывшая супруга, мать их общего сына, вместе с его второй супругой Юлией, с тех пор добиваются освобождения Евгения, пытаясь доказать, что его подставили.

На своей странице в ВК Светлана написала буквально следующее: «Прокурор Гарифуллин Р.Р., не только взятки брал, но и потворствовал фабрикации материалов дел следователями СК Советского района г.Уфы» (см. фото ниже).

Материалы по теме
В Уфе задержали прокурора Советского района с поличным – видеоБывший коллега задержанного «золотого» прокурора: он в районе вел себя, как хозяин«Золотого» прокурора Рамиля Гарифуллина арестовали на 2 месяца
#Новости#Уголовное дело#Педофил#Педофилия#Марат Гареев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48