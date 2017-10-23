В Уфе известного музыкального промоутера осудили за педофилию

- Я находилась под давлением мужа в тот момент, но теперь я поняла, что не имела право так поступать, ведь Евгений Валерьевич нам никогда и ничего не делал плохого, - рассказала Медиакорсети по телефону Вера С. – Мой муж долго репетировал с дочкой перед тем, как она должна была отправиться на допрос в полицию. И на допросе потом она повторяла заученные под его руководством фразы. Значение некоторых своих слов Маша даже не смогла объяснить. Например, она произнесла слово «лакал», но не смогла объяснить, что это такое. А на самом деле это было слово «ласкал», просто она повторила вслед за мужем «лакал», так как он не смог выговорить слово правильно полностью из-за дефекта речи.