В Уфе известного музыкального промоутера осудили за педофилию

Завтра, 24 октября, в Верховном суде Башкирии должна быть рассмотрена апелляционная жалоба на приговор Советского районного суда Уфы, вынесенный два месяца назад в отношении уфимского музыкального промоутера Евгения Мартыненко. Раньше Евгений был известен тем, что привозил в Уфу с концертами зарубежных и отечественных музыкальных звезд, а теперь, в последние полтора года, у него складывается иная репутация – насильника малолетней девочки. По крайней мере, именно за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, его осудил Советский районный суд Уфы на семь лет лишения свободы. У всех, кто хотя бы немного знает Евгения, данный приговор вызывает массу вопросов и резкое возражение.
В редакцию Медиакорсети с просьбой помочь разобраться в ситуации и восстановить честное имя Евгения обратилась его первая жена Светлана.
- В последние десять лет мы мало общались с Евгением, в основном, по поводу нашего общего сына, но когда я узнала о случившемся, просто не могла остаться в стороне и постаралась приложить все усилия для его спасения. И в данном случае речь не только о репутации Жени, но и о спасении его жизни и здоровья. Семь лет в колонии – это же представить страшно! Тем более за преступление, которого он не мог совершить ни в коем случае, потому что просто не способен на такой чудовищный поступок, - рассказала Медиакорсети Светлана Мартыненко.
Из материалов уголовного дела в отношении Евгения Мартыненко следует, что события, которые легли в основу обвинения, произошли 5 мая прошлого года. В тот день на свою беду Евгений принял предложение соседа Дениса С. (имя изменено - прим.ред.) отдохнуть вместе. Накануне вечером они вполне мирно проводили время, посидели в джипе Евгения, послушали музыку. Утром Денис с балкона увидел Евгения и позвал его в гости, так сказать, в качестве ответного жеста.
Описания дальнейших событий у Евгения и Дениса кардинально отличаются.
Евгений утверждает, что всегда был возмущен отношением Дениса к своим детям, так как тот был с ними груб и даже жесток, нередко бил их. Евгений хотел убедить его, что к детям надо относиться с любовью, тем более, если речь идет о девочках. Евгений - сам отец трех несовершеннолетних дочерей, причем, как говорят его близкие, прекрасный отец! Чтобы убедить Дениса, что он не прав, и показать ему, как нужно общаться с детьми, Евгений просто поболтал с его шестилетней дочкой и четырехлетним сынишкой, поиграл с ними в конструктор, вместе пошалили с собакой, которую он привел с собой в гости к соседям. Напоследок Евгений помог уложить детей спать, чем, видимо, и взбесил Дениса, в голове которого созрел жуткий план.
Денис же настаивает, что наблюдал за происходящим из кухни через арочный проем. Шестилетняя Маша (имя изменено - прим.ред.) лежала на кресле, а Евгений, по словам Дениса, трогал его дочку и пытался залезть к ней под одеяло, чтобы добраться до половых органов ребенка.
Прошло всего несколько часов, и полицейские уже задержали Евгения по подозрению в домогательствах до соседской девочки. Жена Дениса Вера тоже поначалу дала показания против соседа. По ее словам, в тот день во время купания дочка призналась ей, что чувствует боль, потому что "ее обидел дядя Женя".
Ошеломленный Евгений Мартыненко пытался доказать, что его оговорили, в день задержания подал ходатайство о проведении ему исследования с использованием «Полиграфа», но этого так и не произошло.
Уже на следующий день прошел допрос Маши, на котором совершенно спокойная девочка рассказала, что и как с ней делал дядя Женя. К этим показаниям добавились свидетельства других родственников и соседей семьи потерпевшей девочки, которые сами ничего не видели, однако со слов Дениса были уверены, что именно так оно все и было. Медицинское обследование девочки показало, что на ее теле никаких следов насилия нет, не имеют повреждений и половые органы. Ребенок был абсолютно спокоен, без малейших признаков пережитого стресса.
- Все доказательства в отношении Евгения носят косвенный характер, - пояснила Светлана Мартыненко. - Больше всего лично меня и всех, кто переживает за него, возмутил тот факт, что суд совершенно проигнорировал тот факт, что отец девочки Денис С. шантажировал Женю, требовал переписать на него джип и заплатить ему, чтобы он забрал обратно заявление. Однако Женя отказал ему, потому что был уверен, что сможет доказать свою невиновность.
Самое удивительное в этой истории то, что Вера С. (мать девочки) изменила свои показания и на судебном процессе заявила, что обвинила Евгения под давлением своего мужа, который рассчитывал обогатиться за счет Мартыненко. А когда тот отказался платить за лживое обвинение, решил его "утопить". Вера выступила в защиту Евгения, заявив, что ее муж оговорил его, однако ее слова, похоже, не были приняты судом во внимание. Вера даже написала апелляционную жалобу в Верховный суд РБ с просьбой отменить обвинительный приговор и оправдать Евгения.
- Я находилась под давлением мужа в тот момент, но теперь я поняла, что не имела право так поступать, ведь Евгений Валерьевич нам никогда и ничего не делал плохого, - рассказала Медиакорсети по телефону Вера С. – Мой муж долго репетировал с дочкой перед тем, как она должна была отправиться на допрос в полицию. И на допросе потом она повторяла заученные под его руководством фразы. Значение некоторых своих слов Маша даже не смогла объяснить. Например, она произнесла слово «лакал», но не смогла объяснить, что это такое. А на самом деле это было слово «ласкал», просто она повторила вслед за мужем «лакал», так как он не смог выговорить слово правильно полностью из-за дефекта речи.
Вера настроена решительно, она намерена завтра выступить вновь в суде и потребовать освобождения невиновного человека.
- Не могу я, чтобы невиновный человек сидел в тюрьме из-за интриг моего мужа. Я не боюсь его больше. Пусть делает что хочет. В крайнем случае мы переедем жить к старшим детям, они у меня уже живут отдельно, - заявила Вера в интервью Медиакорсети.
5 октября была проведена повторная психолого-психиатрическая экспертиза девочки, по итогам которой специалисты пришли к выводам, что девочка наверняка описывает события 5 мая 2016 года словами другого человека.
Осталось дождаться решения суда, который должен завтра рассмотреть апелляционные жалобы по делу Евгения Мартыненко.
Медиакорсеть следит за развитием событий.