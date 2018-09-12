Глава отделения РГО в Башкирии протестует против музея в заповеднике Шульган-Таш

Председатель Башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин направил главе Башкирии Рустэму Хамитову письменную просьбу отказаться от идеи построить музей на территории заповедника Шульган-Таш. По крайней мере, в том виде, в каком проект музея существует сейчас. Об этом сообщил портал ProUfu.ru со ссылкой на самого Камиля Зиганшина.
Известный писатель и краевед Камиль Зиганшин возмущен проектом будущего музея, строительство которого лоббирует директор Научно-производственного центра (НПЦ) по охране и использованию недвижимого культурного наследия при министерстве культуры РБ Данир Гайнуллин.
– Увидев предложенный проект, я понял, что он совершенно не вписывается в местный ландшафт. Более абсурдный, я бы даже сказал, безобразный вариант трудно себе представить – настолько безвкусно и безграмотно все сделано. Бетон, стекло, кошмар какой-то. На мой взгляд, там нет даже никакого приемлемого архитектурного решения, - обосновал свое мнение конкретными примерами Камиль Зиганшин. - Вот, например, есть у нас в Уфе прекрасный музей Боевой Славы. Одно из строений будущего музея просто копирует его. Другие части по проекту похожи на Круглый дом Мельникова и другие строения. Просто повыдергивали чужие авторские идеи.
По его мнению, если и реализовывать идею со строительством музея у Шульган-Таша, то, по крайней мере, это необходимо делать по проекту, который должен пройти общественные слушания. Лоббисты проекта сообщили, что слушания были. Однако Камиль Зиганшин не поленился уточнить информацию и выяснил, что в слушаниях, о которых идет речь и которые состоялись несколько лет назад, участвовали 43 человека, которые все до одного проголосовали против проекта.
- Ну, что это такое? Все против, но мы запишем, что все «за», что ли? – не скрывает эмоций Камиль Зиганшин. - Авторы проекта говорят, что нужно продвигать современность, новые технологии, но ведь это должно быть уместно. Музей должен гармонировать с местной природой. А кому интересно смотреть на объект из бетона и стекла в заповеднике?
Члены башкирского отделения Русского географического общества надеются в ближайшее время узнать мнение главы региона Рустэма Хамитова по данному вопросу.
Напомним, строительство данного музея давно уже является предметом горячих споров и противостояния между руководством вышеупомянутого Научно-производственного центра (НПЦ) по охране и использованию недвижимого культурного наследия при министерстве культуры РБ и коллективом заповедника Шульган-Таш.
Прошлогодняя громкая история с изображением доисторического верблюда в Каповой пещере, которого расчистили археологи, приглашенные НПЦ, - одна из глав этого противостояния. Противники проекта не скрывали уверенности, что эта шумиха вокруг рисунка была нужна руководству НПЦ, чтобы выхлопотать финансирование для проекта музея.
Другой фазой противостояния является также судебное решение о штрафе в отношении директора заповедника Шульган-Таш Михаила Косарева за строительство туалета для туристов.
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