Глава отделения РГО в Башкирии протестует против музея в заповеднике Шульган-Таш

– Увидев предложенный проект, я понял, что он совершенно не вписывается в местный ландшафт. Более абсурдный, я бы даже сказал, безобразный вариант трудно себе представить – настолько безвкусно и безграмотно все сделано. Бетон, стекло, кошмар какой-то. На мой взгляд, там нет даже никакого приемлемого архитектурного решения, - обосновал свое мнение конкретными примерами Камиль Зиганшин. - Вот, например, есть у нас в Уфе прекрасный музей Боевой Славы. Одно из строений будущего музея просто копирует его. Другие части по проекту похожи на Круглый дом Мельникова и другие строения. Просто повыдергивали чужие авторские идеи.