В Башкирии директора "Шульган-Таша" наказали за туалет для туристов

6 августа Белорецкий межрайонный суд оштрафовал директора ФГБУ «Государственный заповедник «Шульган-Таш» Михаила Николаевича Косарева за нарушения требования законодательства об охране объектов культурного наследия, сообщили в управлении.
ФГБУ «Государственный заповедник «Шульган-Таш» организовало земляные и иные работы в непосредственной близости от объекта культурного наследия федерального значения «Капова пещера с живописью эпохи палеолита». В ходе проведенной проверки были зафиксированы следы тяжелой техники на территории объекта культурного наследия и установлен факт выемки грунта. Эти действия были необходимы для создания комфортного туалета, рассчитанного на четыре места, с умывальниками и теплой водой.
Суд установил, что земляные и прочие работы были организованы с грубейшими нарушениями требований закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» без согласования с управлением по госохране объектов культурного наследия республики.
Косарева привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 15 тысяч рублей.
- Управление инициировало проверку строительства теплого туалета после скандального случая с очисткой рисунка верблюда в Каповой пещере, - прокомментировал ситуацию изданию "АиФ" Михаил Косарев. – У меня есть заключения археологов, что земля, на которой велись строительные работы, не представляет ценности. На этом месте когда-то была деревня, там и так всё было перекопано. Туалет возводился по щадящим технологиям, как это полагается на особо охраняемых природных территориях. Находится он в двух километрах от Каповой пещеры, рассчитан на четыре места, оборудован пандусами, есть теплая вода для мытья рук. Данный объект предусмотрен генпланом развития музейно-экскурсионного комплекса заповедника «Шульган-Таш», утвержденным Минприроды России».
Ранее Медиакорсеть подробно писала о скандале вокруг "найденного рисунка верблюда" в пещере. Напомним, сенсационное сообщение об открытии появилось в конце ноября текущего года. Руководитель Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ) НПЦ РБ Данир Гайнуллин собрал пресс-конференцию и сообщил о сенсационной находке – наскальном изображении верблюда в пещере Шульган-Таш. Чуть позднее в соцсетях началось довольно некрасивое выяснение отношений. Данир Гайнуллин высказал претензии Владиславу Житеневу, опубликовавшему фотографию открытия со своими комментариями, которые он ранее дал на международном портале научных новостей eurekalert.org. Владислав сделал это за несколько часов до пресс-конференции НПЦ РБ, использовав фото, которое получил от Ольги Червяцовой, чем, собственно, и вызвал негодование представителей башкирского центра. Данир Гайнуллин публично обвинил Ольгу Червяцову в краже фотографии верблюда. Сам Михаил Косарев заявил, что у группы ученых не было на никакого разрешения на исследования в пещере, поскольку своими действиями они серьезно навредили экосистеме Каповой пещеры.
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