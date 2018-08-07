В Башкирии директора "Шульган-Таша" наказали за туалет для туристов

Ранее Медиакорсеть подробно писала о скандале вокруг "найденного рисунка верблюда" в пещере. Напомним, сенсационное сообщение об открытии появилось в конце ноября текущего года. Руководитель Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ) НПЦ РБ Данир Гайнуллин собрал пресс-конференцию и сообщил о сенсационной находке – наскальном изображении верблюда в пещере Шульган-Таш. Чуть позднее в соцсетях началось довольно некрасивое выяснение отношений. Данир Гайнуллин высказал претензии Владиславу Житеневу, опубликовавшему фотографию открытия со своими комментариями, которые он ранее дал на международном портале научных новостей eurekalert.org. Владислав сделал это за несколько часов до пресс-конференции НПЦ РБ, использовав фото, которое получил от Ольги Червяцовой, чем, собственно, и вызвал негодование представителей башкирского центра. Данир Гайнуллин публично обвинил Ольгу Червяцову в краже фотографии верблюда. Сам Михаил Косарев заявил, что у группы ученых не было на никакого разрешения на исследования в пещере, поскольку своими действиями они серьезно навредили экосистеме Каповой пещеры.