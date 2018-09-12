В Стерлитамаке устанавливают личность девушки, найденной мертвой у магазина

В ориентировке содержится следующая информация:погибшей на вид 25–30 лет, рост 168 сантиметров, волосы светлые крашеные. На ней была надета серая футболка с надписью Tommy Hilfigger, а также черная олимпийка с капюшоном, белые кроссовки и спортивное трико.