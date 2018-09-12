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В Стерлитамаке устанавливают личность девушки, найденной мертвой у магазина

12 сентября 2018, 16:43
При погибшей не было никаких документов.

В одном из районов Стерлитамака возле магазина «Магнит» обнаружили погибшую девушку. Документов, чтобы установить личность, при ней не было.

В ориентировке содержится следующая информация:погибшей на вид 25–30 лет, рост 168 сантиметров, волосы светлые крашеные. На ней была надета серая футболка с надписью Tommy Hilfigger, а также черная олимпийка с капюшоном, белые кроссовки и спортивное трико.

Если вы ранее видели эти вещи или располагаете какой-либо информацией, относящейся к делу, необходимо сообщить в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону 02.

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