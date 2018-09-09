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Руфина Шагапова: В прошлом созыве от партии «Зеленые» я была одна

9 сентября 2018, 14:23
Фото: архив Руфины Шагаповой
Депутат рассказала о расширении команды и надеждах на будущее.

На брифинге в Общественном пресс--центре в гостинице "Башкортостан" председатель партии «Зеленые» Руфина Шагапова рассказала о готовности к результатам выборов.

- В прошлом созыве я работала одна от партии «Зеленые». К счастью, мы нашли консенсус, объединившись с коллегами из других партий, и выступали вместе.В этом году партия «Зеленые» среди кандидатов в депутаты Госсобрания Башкирии представлена большой командой, - отмечает Руфина Шагапова.

9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. В Башкирии сегодня проходят выборы в парламент республики.

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