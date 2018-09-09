Руфина Шагапова: В прошлом созыве от партии «Зеленые» я была одна

- В прошлом созыве я работала одна от партии «Зеленые». К счастью, мы нашли консенсус, объединившись с коллегами из других партий, и выступали вместе.В этом году партия «Зеленые» среди кандидатов в депутаты Госсобрания Башкирии представлена большой командой, - отмечает Руфина Шагапова.