Руфина Шагапова: В прошлом созыве от партии «Зеленые» я была одна

На брифинге в Общественном пресс--центре в гостинице "Башкортостан" председатель партии «Зеленые» Руфина Шагапова рассказала о готовности к результатам выборов.
- В прошлом созыве я работала одна от партии «Зеленые». К счастью, мы нашли консенсус, объединившись с коллегами из других партий, и выступали вместе.В этом году партия «Зеленые» среди кандидатов в депутаты Госсобрания Башкирии представлена большой командой, - отмечает Руфина Шагапова.
9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. В Башкирии сегодня проходят выборы в парламент республики.