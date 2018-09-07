На выборах в Госсобрание-Курултай Башкирии камер не будет

Сегодня, 7 сентября, в конференц-зале ИА «Башинформ» журналисты смогли получить ответы на интересующие вопросы касательно хода избирательной компании, работе комиссий и собственно процесса организации выборов в Госсобрание-Курултай республики.
Главной «интригой» стала видеофиксация: установят ли камеры хотя бы в территориальных комиссиях, как было сказано ранее, или же камеры будут отсутствовать вовсе.
- Согласно действующему законодательству, камеры на выборах - это помощь в фиксации нарушений, но не необходимость. Те системы видеонаблюдения, которые использовались на выборах президента Российской Федерации, были предоставлены компанией «Ростелеком», и сразу после выборов их сняли, - отметил заместитель председателя ЦИК по РБ Марат Гадилов.
Средства на камеры в бюджете заложены не были, так как основная часть денег ушла на аренду КОИБов - систем электронного подсчета голосов. Своих КОИБов у Башкирии было чуть более двухсот, но на выборы привезли еще около 600 КОИБов из соседних областей. Таким образом, всего такие комплексы установили на 811 избирательных участках, больше - только в Москве и Московской области. Так что на камеры не хватило.
-Стоимость аренды веб-камеры на каждом из участков у «Башинформсвязи», по его словам, составляет около 84 тыс. руб. В Башкирии 3452 избирательных участков. Общие затраты на установку систем видеонаблюдения составляют около 290 млн руб, - приводит цифры Коммерсантъ.
Таким образом, видеофиксации процесса выборов и подсчета голосов на выборах в парламент Башкирии 9 сентября не будет. Что, конечно, не прибавляет уверенности в прозрачности хода выборов, ведь теперь сомневающиеся граждане или участники избирательной компании не смогут рассеять видеодоказательствами свои сомнения в явке на выборы.
Практика выборов в Башкирии показала, что основные подозрения в нечестности выборов были связаны с расхождением показателей числа проголосовавших в системе ГАС-Выборы и фактической явки, полученной наблюдателями эмпирическим путем.
Также невозможно будет даже выборочно проконтролировать, насколько выполняются участковыми комиссиями процедуры подсчета голосов, четко описанные в законе. Можно в связи с этим спрогнозировать, что роль видеофиксации нарушений будет переложена на плечи наблюдателей.