На выборах в Госсобрание-Курултай Башкирии камер не будет

Средства на камеры в бюджете заложены не были, так как основная часть денег ушла на аренду КОИБов - систем электронного подсчета голосов. Своих КОИБов у Башкирии было чуть более двухсот, но на выборы привезли еще около 600 КОИБов из соседних областей. Таким образом, всего такие комплексы установили на 811 избирательных участках, больше - только в Москве и Московской области. Так что на камеры не хватило.