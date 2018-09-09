mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отдать голос на выборах в Госсобрание-Курултай можно даже в реанимации

9 сентября 2018, 05:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Выборы организованы во всех медучреждениях республики.

Традиционно, отдать свой голос за определенную партию, а также ее конкретного представителя можно даже находясь в больнице. Об этом в общественном пресс-центре «Выборы 2018» рассказали представители минздрава Башкирии.

- Голосование организовано в больницах. Если пациент чувствует себя стабильно, он, конечно, имеет возможность отдать свой голос. В том числе и пациенты реанимации, - уточнил Тимур Екимов, начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

Напомним, 9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

Материалы по теме
На выборах в Госсобрание-Курултай Башкирии камер не будет Выборы-2018: КОИБ не пропускает бюллетень с неправильной стороныВыборы-2018: На избирательных участках в Уфе в основном задалось «ленивое утро»
#Новости#Госсобрание Башкирии#Выборы#ЦИК#Виктория Куприянова#Политика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44