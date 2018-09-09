Отдать голос на выборах в Госсобрание-Курултай можно даже в реанимации

Традиционно, отдать свой голос за определенную партию, а также ее конкретного представителя можно даже находясь в больнице. Об этом в общественном пресс-центре «Выборы 2018» рассказали представители минздрава Башкирии.
- Голосование организовано в больницах. Если пациент чувствует себя стабильно, он, конечно, имеет возможность отдать свой голос. В том числе и пациенты реанимации, - уточнил Тимур Екимов, начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Напомним, 9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.