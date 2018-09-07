Половина жителей Башкирии опустит бюллетени в КОИБы

Как сообщили в ЦИК РБ, на выборах в парламент Башкирии 9 сентября почти половина жителей республики, 49,27%, смогут проголосовать, используя КОИБ - электронный комплекс подсчета голосов. Всего такие комплексы установлены на 811 избирательных участках. Больше - только в Москве и Московской области, в других регионах страны оснащение КОИБ значительно ниже.
Спасет ли это от ручного пересчета голосов? Увы, нет. При возникновении спорных ситуаций, а также на участках, где не установлены КОИБ, голоса по-прежнему будут считать люди, а значит не исключен человеческий фактор - раз, возможность скорректировать ход голосования в нужную сторону - два.
О том, что переходить на электронику на 100% и отказываться от ручного пересчета полностью нельзя, неоднократно заявляла Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ. Представители избирательной комиссии в РБ на пресс-конференции сегодня также подтвердили, что ручного пересчета избежать нельзя:
- КОИБ - надежная технология, 8 сентября будет открытое тестирование системы. Тем не менее, какой-то процент ручного пересчета, около 20-30, все равно остается, - отметила секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.