Половина жителей Башкирии опустит бюллетени в КОИБы

Спасет ли это от ручного пересчета голосов? Увы, нет. При возникновении спорных ситуаций, а также на участках, где не установлены КОИБ, голоса по-прежнему будут считать люди, а значит не исключен человеческий фактор - раз, возможность скорректировать ход голосования в нужную сторону - два.