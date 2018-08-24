В Берлине по подозрению в подготовке теракта арестовали исламиста из Башкирии - СМИ

Немецкая газета Bild опубликовала подробности задержания 31-летнего россиянина Магомеда-Али С., которого подозревают в подготовке теракта. Раньше его называли чеченцем по национальности.
Издание сообщило, что он выходец из Башкирии. В посольстве России в Германии личность арестованного еще не подтвердили.
По версии следствия, мужчина готовил «тяжкое преступление против Германии» - теракт с использованием взрывчатки. Было установлено, что Магомед-Али С. располагал достаточным для изготовления бомбы объёмом трипероксида ацетона, но в какой-то момент отказался от своих намерений.
Пособником Магомеда-Али называют арестованного во французском Марселе Клемана Б. в апреле 2017 года. Тот намеревался организовать теракт во Франции в преддверии выборов президента. У него следствие обнаружило несколько видов огнестрельного оружия, а также 3 кг взрывчатого вещества трипероксида ацетона. В телефоне убитого тунисца Аниса Амри (врезавшегося на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года) нашли контакты Клемана Б и Магомеда-Али С.
По версии прокуратуры, они вместе в 2016 году готовили теракт во Франции. Магомед-Али затем перебрался в Германию.
По информации немецкого издания Bild, в 2017 году его заявку на получение статуса беженца отклонили, но депортирован он не был, так как указал, что страдает психическим заболеванием. И 7 декабря 2017 года ему выдали разрешение на пребывание в ФРГ до декабря 2019 года. Хотя уже тогда мужчина находился в списке потенциально опасных граждан.
Мужчина проживал в арендованной квартире на севере Берлина, из каких средств он оплачивал аренду, неизвестно, приводит слова представителя полиции издание.
Вчера Магомед- Али предстал перед судом в Карлсруэ. Теперь расследованием занимается спецгруппа из французских, бельгийских и немецких следователей.