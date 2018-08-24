В Берлине по подозрению в подготовке теракта арестовали исламиста из Башкирии - СМИ

По информации немецкого издания Bild, в 2017 году его заявку на получение статуса беженца отклонили, но депортирован он не был, так как указал, что страдает психическим заболеванием. И 7 декабря 2017 года ему выдали разрешение на пребывание в ФРГ до декабря 2019 года. Хотя уже тогда мужчина находился в списке потенциально опасных граждан.