В Уфе для прокладки Восточного выезда снесут сады

В поселке Дудкино, в пригороде Уфы, планируется снести садовые участки, которые окажутся на территории площадки, занятой под строительство восточного выезда. Об этом журналистам сообщил председатель Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов. По его словам, на эти цели в бюджете региона зарезервировано 120 млн рублей.