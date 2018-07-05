Парламент Башкирии знает, как сэкономить миллиарды для «восточного выезда»

– Принятый в конце прошлого года федеральный закон по внесению изменений в Налоговый кодекс создает определенные сложности с реализацией инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства, - пояснил спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. - Если говорить конкретно о нашей республике, то это в первую очередь масштабный инвестиционный проект на условиях концессии по созданию нового выезда из Уфы на дорогу федерального значения М-5 «Урал» – так называемый восточный выезд. Проект предусматривает строительство автодорожного тоннеля, моста через реку Уфу и автомобильной дороги общей протяженностью около 18 километров.