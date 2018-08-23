Повесть «2068» стала пилотным проектом акции ИНВИТРО «Здоровое искусство»

В написании нового произведения Яне Вагнер помогали эксперты ИНВИТРО. Повесть рассказывает о том, как изменился бы мир без медицины. Человечество, живущее в такой альтернативной реальности, навсегда забыло, что такое лабораторные исследования. Герои «2068» вообще не знают, что такое УЗИ или анализы крови. Поэтому каждый день им приходится сталкиваться с опасностью, ведь даже обычная простуда в этом случае может перерасти в эпидемию.