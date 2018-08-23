Повесть «2068» стала пилотным проектом акции ИНВИТРО «Здоровое искусство»

Как сообщает RostovGazeta, повесть посвящена альтернативной реальности 2018 года. Текст опубликован на площадке самиздата «Батенька, да вы трансформер». Иллюстратором выступил призер Каннского фестиваля Олег Пащенко.
Ранее Вагнер получила известность благодаря постапокалиптическому роману «Вангозеро». Автор была удостоена международной премии Prix Bob Morane.
В написании нового произведения Яне Вагнер помогали эксперты ИНВИТРО. Повесть рассказывает о том, как изменился бы мир без медицины. Человечество, живущее в такой альтернативной реальности, навсегда забыло, что такое лабораторные исследования. Герои «2068» вообще не знают, что такое УЗИ или анализы крови. Поэтому каждый день им приходится сталкиваться с опасностью, ведь даже обычная простуда в этом случае может перерасти в эпидемию.
ИНВИТРО и Яна Вагнер хотят привлечь внимание читателей к диспансеризации и лабораторным исследованиям, которые позволяют каждому заботиться о здоровье и не запускать заболевания. Также компания регулярно проводит просветительские акции, посвященные превентивной диагностике. Уже скоро ИНВИТРО намерена презентовать интерактивный музей «Прощай, средневековье». Инсталляция будет рассказывать о половых инфекциях, в рамках III Международной конференции «Будущее медицины» пройдет технологическая мистерия.