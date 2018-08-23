mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Башкирии о снижении уровня инвестиций: Это системная проблема

23 августа 2018, 17:21
В правительстве республики обсудили снижение инвестиционной активности и другие актуальные экономические темы.

Сегодня, 23 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов в рамках заседания правительства республики, посвященного итогам социально-экономического развития региона в первом полугодии 2018 года, подробно остановился на состоянии инвестиционной активности в регионе, а также уровне жизни населения.

- В целом активность малого и среднего бизнеса, оживление на рынках товаров и услуг, другие показатели отражают постепенное повышение уровня жизни населения. А это, конечно же, главное, к чему мы с вами стремимся, - сказал Рустэм Хамитов. - Под особым контролем находится ситуация с занятостью населения. Сокращается безработица, растёт число заявленных работодателями вакансий.

При этом, по его словам, есть вопросы, замедляющие темпы роста экономики и развитие социальной сферы в республике. В первую очередь, это продолжающееся ухудшение ситуации в инвестиционной сфере. При этом уточним, что статистика представила все-таки не самые удручающие данные. Но Рустэм Хамитов остался ими недоволен.

- За первое полугодие инвестиции, по предварительным данным, сократились почти на четыре процента и составили 90 млрд рублей. По сравнению с прошлогодним падением, когда оно составило почти 30 процентов, можно сказать, что темп ухудшения ситуации снизился. Тем не менее, даже с учётом низкой базы любое сокращение в этой сфере не может нас устраивать, - заявил он.

- Это действительно системная проблема, системный вопрос. И пока я не вижу сколь-либо серьёзных движений в нормализации ситуации в этом направлении.

Он отметил при этом, что крупные предприятия республики планируют нарастить свои капитальные вложения, и к концу года всё-таки можно ожидать улучшения общей ситуации.

- Но надо держать всё под контролем, работать в ручном режиме. Других вариантов действий у нас с вами просто нет, - подчеркнул глава региона.

Материалы по теме
Хамитов пожурил журналистов за недостаточное освещение темы юбилея БашкирииРустэм Хамитов раскритиковал подчиненных за лень и приписки
#Новости#Инвестиции#Власть без цензуры#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48