Глава Башкирии о снижении уровня инвестиций: Это системная проблема

Сегодня, 23 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов в рамках заседания правительства республики, посвященного итогам социально-экономического развития региона в первом полугодии 2018 года, подробно остановился на состоянии инвестиционной активности в регионе, а также уровне жизни населения.
- В целом активность малого и среднего бизнеса, оживление на рынках товаров и услуг, другие показатели отражают постепенное повышение уровня жизни населения. А это, конечно же, главное, к чему мы с вами стремимся, - сказал Рустэм Хамитов. - Под особым контролем находится ситуация с занятостью населения. Сокращается безработица, растёт число заявленных работодателями вакансий.
При этом, по его словам, есть вопросы, замедляющие темпы роста экономики и развитие социальной сферы в республике. В первую очередь, это продолжающееся ухудшение ситуации в инвестиционной сфере. При этом уточним, что статистика представила все-таки не самые удручающие данные. Но Рустэм Хамитов остался ими недоволен.
- За первое полугодие инвестиции, по предварительным данным, сократились почти на четыре процента и составили 90 млрд рублей. По сравнению с прошлогодним падением, когда оно составило почти 30 процентов, можно сказать, что темп ухудшения ситуации снизился. Тем не менее, даже с учётом низкой базы любое сокращение в этой сфере не может нас устраивать, - заявил он.
- Это действительно системная проблема, системный вопрос. И пока я не вижу сколь-либо серьёзных движений в нормализации ситуации в этом направлении.
Он отметил при этом, что крупные предприятия республики планируют нарастить свои капитальные вложения, и к концу года всё-таки можно ожидать улучшения общей ситуации.
- Но надо держать всё под контролем, работать в ручном режиме. Других вариантов действий у нас с вами просто нет, - подчеркнул глава региона.