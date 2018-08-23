Глава Башкирии о снижении уровня инвестиций: Это системная проблема

- За первое полугодие инвестиции, по предварительным данным, сократились почти на четыре процента и составили 90 млрд рублей. По сравнению с прошлогодним падением, когда оно составило почти 30 процентов, можно сказать, что темп ухудшения ситуации снизился. Тем не менее, даже с учётом низкой базы любое сокращение в этой сфере не может нас устраивать, - заявил он.