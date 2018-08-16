Хамитов пожурил журналистов за недостаточное освещение темы юбилея Башкирии

В федеральных СМИ мы вообще никаким образом не присутствуем с этих позиций. Соответственно, нет ощущения приближающегося праздника. Не видно ни в Уфе, ни в городах и районах соответствующего оформления, наглядности об историческом значении образования 100 лет назад первой в стране национальной автономии, места и роли Башкортостана в жизни современной России. Нет интересных, содержательных мероприятий, в целом работы с населением, особенно молодёжью.