Хамитов пожурил журналистов за недостаточное освещение темы юбилея Башкирии

Напомним, официальной датой 100-летия образования республики является 23 марта 2019 года. В этом же году в республике будут отмечаться 100-летний юбилей народного поэта Мустая Карима, 100-летие Башкирского драмтеатра, архивной службы ренспублики. Пройдт Летние детские игры, продолжится подготовка к Всемирной фольклориаде 2020 года и Конгрессу по пчеловодству «Апимондия», который состоится в Уфе в 2021 году.
На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию столетия республики Рустэма Хамитова смутил тот факт, что журналисты федеральных СМИ нникак е освещают тему празднования республики.
- Событие 2019 года – это юбилей республики. Он должен стать нашим общим праздником, который будет отмечаться и за пределами Башкортостана как знаменательная дата в истории российского федерализма.
В федеральных СМИ мы вообще никаким образом не присутствуем с этих позиций. Соответственно, нет ощущения приближающегося праздника. Не видно ни в Уфе, ни в городах и районах соответствующего оформления, наглядности об историческом значении образования 100 лет назад первой в стране национальной автономии, места и роли Башкортостана в жизни современной России. Нет интересных, содержательных мероприятий, в целом работы с населением, особенно молодёжью.
Нет фестивалей, концертных программ, научных конференций, творческих проектов, новых изданий, рубрик, публикаций, передач и т.д., которые можно было бы объединить под единым названием «К 100-летию родной республики», - заявил глава Башкирии.
Хамитов также отметил, что юбилей несет «мощный идеологический посыл», который использовать надо в полной мере и заявил о важной роди интеллигенции в этом вопросе:
- Нельзя все сводить праздник к дежурным концертам художественной самодеятельности, хотя это тоже важная часть работы. Необходимо вовлекать самих граждан в идеологическое, историческое пространство юбилея. Учёные, интеллигенция, общественность должны принять активное участие в обсуждении вопросов, имеющих важное значение для объективного освещения нашей истории и воспитания молодёжи. Нужно акцентировать внимание на достижениях республики за прошедший век, которые стали результатом упорного труда жителей нашего многонационального края.
Хамитов указал подчиненным, что уже сейчас надо составлять списки приглашенных федеральных чиновников, чье участие должно быть закреплено в Указе президента РФ Владимира Путина.