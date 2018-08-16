Рустэм Хамитов раскритиковал подчиненных за лень и приписки

- Евгений Александрович, мы с вами постоянно отслеживали ситуацию. Вы мне докладывали, что всё в норме. Сейчас вы расскажете, почему не начато строительство почти 30 объектов. Уверен, что, мобилизовавшись, мы все объекты построим. Их будет существенно больше 100. В конечном итоге 100 – это для нас, как говорится, ориентир. Будет больше – ещё лучше. Но мы должны с этой работой справиться.