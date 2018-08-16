Рустэм Хамитов раскритиковал подчиненных за лень и приписки

Напомним, официальная дата празднования юбилея - 23 марта 2019 года. Как выяснилось, к нему еще не все готово. На заседании комиссии оргкомитета Хамитов, в частности, упрекнул подчиненных в мнительности и недостаточной активности в этом вопросе.
- Остаётся вопрос по почти 30 объектам, строительство которых ещё не началось. Это на самом деле уже становится проблемой. Время летит быстро, строители, проектировщики раскачиваются, заказчики ещё не приступили по настоящему к исполнению работ. Что мы будем делать в конце 2019 года? Приписками заниматься? Этого я не позволю, - заявил глава республики и лично обратился к премьер-министру Рустэму Марданову и его первому заместителю Евгению Гурьеву.
- Евгений Александрович, мы с вами постоянно отслеживали ситуацию. Вы мне докладывали, что всё в норме. Сейчас вы расскажете, почему не начато строительство почти 30 объектов. Уверен, что, мобилизовавшись, мы все объекты построим. Их будет существенно больше 100. В конечном итоге 100 – это для нас, как говорится, ориентир. Будет больше – ещё лучше. Но мы должны с этой работой справиться.
- Деньги у нас есть, ресурсы есть. Я неоднократно подчёркивал, что бюджет у нас сегодня формируется очень капитально. Буквально на прошлой неделе «подошли» ещё 7 млрд рублей дивидендов, которые получены от «Башнефти». Это хорошая поддержка нашему бюджету. Ресурсы есть. Что мешает? Нерасторопность, лень, отсутствие ответственности? - задал вопрос Хамитов.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на сегодняшний день из 100 объектов введено в эксплуатацию около 20. Это здания школ в Дёме, в микрорайоне «Колгуевский». Запущена первая очередь крупной школы в Нагаево. Новые детские сады появились в Буздяке, Красноусольском, Давлеканово, Верхних Татышлах, Янауле.
В юбилейный год планируется открыть 14 новых детских садов, 20 школ, 13 из которых имеют дошкольный блок. На разных стадиях строительства сейчас находятся 50 объектов.