В России к 2024 году в два раза вырастет число видеокамер на дорогах

Наращивание числа камер на дорогах закреплено нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом пишет RNS.
На сегодняшний день на автотрассах России функционирует свыше 9 000 комплексов фотовидеофиксации. Наращивать количество камер планируется постепенно. Так к началу 2020 года число приборов слежения на дорогах страны увеличится на 11%. К началу 2021 года — на 33%, к началу 2023 — на 66%, а к началу 2024 — на 88%.
Кроме установки новых комплексов фотовидеофиксации власти собираются внести изменения в правила по их месторасположению. В ряде субъектах РФ нововведения уже действуют.
На территории некоторых областей камерами оборудовали автобусы. В Москве комплексы фотовидеофиксации постоянно переносят на новые места, а на старых точках устанавливают муляжи. Все эти меры призваны снизить аварийность на проезжей части.
Сейчас же в России на 100 000 населения приходится 13 погибших в ДТП.