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В России к 2024 году в два раза вырастет число видеокамер на дорогах

17 августа 2018, 16:19
В течение ближайших шести лет на трассах Российской Федерации удвоится количество комплексов фотовидеофиксации.

Наращивание числа камер на дорогах закреплено нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом пишет RNS.

На сегодняшний день на автотрассах России функционирует свыше 9 000 комплексов фотовидеофиксации. Наращивать количество камер планируется постепенно. Так к началу 2020 года число приборов слежения на дорогах страны увеличится на 11%. К началу 2021 года — на 33%, к началу 2023 — на 66%, а к началу 2024 — на 88%.

Кроме установки новых комплексов фотовидеофиксации власти собираются внести изменения в правила по их месторасположению. В ряде субъектах РФ нововведения уже действуют.

На территории некоторых областей камерами оборудовали автобусы. В Москве комплексы фотовидеофиксации постоянно переносят на новые места, а на старых точках устанавливают муляжи. Все эти меры призваны снизить аварийность на проезжей части.

Сейчас же в России на 100 000 населения приходится 13 погибших в ДТП.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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