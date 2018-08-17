В России к 2024 году в два раза вырастет число видеокамер на дорогах

На сегодняшний день на автотрассах России функционирует свыше 9 000 комплексов фотовидеофиксации. Наращивать количество камер планируется постепенно. Так к началу 2020 года число приборов слежения на дорогах страны увеличится на 11%. К началу 2021 года — на 33%, к началу 2023 — на 66%, а к началу 2024 — на 88%.