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Башкирия заняла второе место в ПФО по вводу жилья

16 августа 2018, 11:06
За 7 месяцев введен в эксплуатацию миллион квадратных метров.

За прошедшие 7 месяцев текущего года в Башкирию ввели в эксплуатацию 12 758 квартир общей площадью чуть больше 1 миллиона квадратных метров. Это гораздо меньше, чем за этот же период прошлого года: 85,7% к прошлогодним данным. Эти данные приводит Башкортостанстат.

Основная часть введенного жилья – квартиры и дома, построенные людьми за счет собственных или заемных (в том числе, ипотека) средств – 72,7%.

За 7 месяцев жителями Башкирии построено 7047 собственных жилых домов площадью 759,3 тысячи квадратных метров – 88,4% к показателю прошлого года.

Застройщики юридические лица также в этом году по вводу сильно отстают от прошлого года: 285,6 тысячи квадратных метров жилья, 79,2% к прошлому году.

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