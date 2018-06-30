В Башкирии чиновник незаконно выделил жилье своей семье

На заместителя главы администрации одного из сел Буздякского района заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Следствие считает, что в 2014 году мужчина скрыл факт отчуждения его супругой надлежащего ей имущества, чтобы получить социальное жилье. Будучи председателем комиссии по жилищным вопросам администрации сельсовета, он обеспечил признание его, его жены и сына нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В результате противозаконных действий, семья получила комнату площадью 21,7 квадратных метров на которую впоследствии было зарегистрировано право собственности. Таким образом из муниципальной собственности жилое помещение было изъято незаконно.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего.