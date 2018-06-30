В Башкирии чиновник незаконно выделил жилье своей семье

Следствие считает, что в 2014 году мужчина скрыл факт отчуждения его супругой надлежащего ей имущества, чтобы получить социальное жилье. Будучи председателем комиссии по жилищным вопросам администрации сельсовета, он обеспечил признание его, его жены и сына нуждающимися в улучшении жилищных условий.