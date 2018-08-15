mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В госкомстрое Башкирии отреагировали на голодовку дольщиков ЖК «Цветы Башкирии»

15 августа 2018, 17:31
Председатель госкомстроя республики направил письма в ЦИК Башкирии и партию «Справедливая Россия».

Председатель госкомстроя Башкирии Григорий Невоструев направил письма в ЦИК Республики Башкортостан и республиканское отделение партии «Справедливая Россия», характеризующие деятельность руководителя ООО Башстройкомплект» Андрея Абызова. Письма датированы 14 августа.

В письмах указано, что инициативная группа граждан объявила голодовку, в том числе по причине участия в предвыборной кампании руководителя ООО Башстройкомплект» Андрея Абызова, допустившего срыв сроков строительства 11 домов.

Председатель госкомстроя отмечает, что более 300 граждан вложили средства в ЖК «Цветы Башкирии» и нуждаются в обеспечении помещениями.

Письма в ЦИК РБ и "Справедливую Россию".

Напомним, дольщики ЖК «Цветы Башкирии» позавчера объявили бессрочную голодовку. Шесть человек с плакатами разместились в недостроенном трехэтажном доме. Основными требованиями голодающих стали: смена застройщика и наказать руководителя ООО Башстройкомплект».

В пресс-службе госкомстроя РБ сообщили, что рассматривается вопрос по привлечению на объект нового инвестора-застройщика.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
Дольщики ЖК “Цветы Башкирии” в Уфе возобновили голодовку: “Никому не верим"Голодающих дольщиков «Цветов Башкирии» пытались выгнать горящими покрышкам
#Новости#Обманутые дольщики#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48