В госкомстрое Башкирии отреагировали на голодовку дольщиков ЖК «Цветы Башкирии»

Председатель госкомстроя Башкирии Григорий Невоструев направил письма в ЦИК Республики Башкортостан и республиканское отделение партии «Справедливая Россия», характеризующие деятельность руководителя ООО Башстройкомплект» Андрея Абызова. Письма датированы 14 августа.
В письмах указано, что инициативная группа граждан объявила голодовку, в том числе по причине участия в предвыборной кампании руководителя ООО Башстройкомплект» Андрея Абызова, допустившего срыв сроков строительства 11 домов.
Председатель госкомстроя отмечает, что более 300 граждан вложили средства в ЖК «Цветы Башкирии» и нуждаются в обеспечении помещениями.
Напомним, дольщики ЖК «Цветы Башкирии» позавчера объявили бессрочную голодовку. Шесть человек с плакатами разместились в недостроенном трехэтажном доме. Основными требованиями голодающих стали: смена застройщика и наказать руководителя ООО Башстройкомплект».
В пресс-службе госкомстроя РБ сообщили, что рассматривается вопрос по привлечению на объект нового инвестора-застройщика.
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