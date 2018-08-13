В Башкирии мошенники обещают людям вернуть вклады с советских времен

Все уже (практически все) наслышаны о стандартных схемах развода доверчивых людей, особенно, тех, кто постарше – звонки от «внуков», сбивших человека, которым срочно нужны деньги на взятку или продажа никому не нужных копеечных приспособлений по цене раз в десять выше. Оказывается, есть еще одна схема, которой пользуются мошенники, о которой предупреждает Министерство финансов Башкирии.