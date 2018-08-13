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В Башкирии мошенники обещают людям вернуть вклады с советских времен

13 августа 2018, 11:01
Минфин предупреждает и просит быть бдительнее.

Все уже (практически все) наслышаны о стандартных схемах развода доверчивых людей, особенно, тех, кто постарше – звонки от «внуков», сбивших человека, которым срочно нужны деньги на взятку или продажа никому не нужных копеечных приспособлений по цене раз в десять выше. Оказывается, есть еще одна схема, которой пользуются мошенники, о которой предупреждает Министерство финансов Башкирии.

Злоумышленники, представляясь работниками республиканского Минфина, предлагают доверчивым гражданам разные виды компенсационных выплат: потери советских вкладов, компенсации дорогостоящего лечения, в том числе, у экстрасенсов (тут люди получается дважды обманываются). За эти компенсации мошенникам необходимо заплатить разного рода пошлины, страховки, уплатит с этих сумм налоги.

При этом у мошенников оказываются персональные данные потенциальных жертв – ФИО, адреса, факт получения лечения и т. п. Более того, мошенники предъявляют якобы официальные обращения к конкретным людям с конкретным предложением на поддельных официальных бланках Минфина с использованием поддельных (недействующих) печатей ведомства.

Если потенциальная жертва сомневается, ей предлагают позвонить непосредственно в Минфин, дают номер телефона, на другом конце которого находится подставной человек, «разъясняющий» жертве, как дальше поступить.

Минфин Башкирии предупреждает: ничем таким они не занимаются. Проверить всю информацию можно и нужно не по телефонам, которые вам дают, а по официальным контактам, указанным на сайте ведомства.

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