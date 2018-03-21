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В Уфе признали виновным мошенника, ограбившего 16 фирм на 5,5 млн рублей

21 марта 2018, 14:03
Мужчина заключал липовые договоры о поставке нефтепродукции.

37-летний уфимец признан виновным по статье "Мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в том числе в особо крупном размере", сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2014-2017 годах мужчина заключал договоры поставки нефтепродуктов с различными организациями, обязательства по поставке продукции не выполнялись, деньги злоумышленники получали на счета подконтрольных им фирм. Так, у 16 организаций похитили 5,5 миллионов рублей.

Обвиняемый частично признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский суд для рассмотрения.

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