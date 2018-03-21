В Уфе признали виновным мошенника, ограбившего 16 фирм на 5,5 млн рублей

В 2014-2017 годах мужчина заключал договоры поставки нефтепродуктов с различными организациями, обязательства по поставке продукции не выполнялись, деньги злоумышленники получали на счета подконтрольных им фирм. Так, у 16 организаций похитили 5,5 миллионов рублей.