Режиссер из Уфы Роман Пожидаев: Благодаря кино можно стать педагогом

- Думаю, нужна отдельная лагерная смена. Причем для детей среднего и страшего школьного возраста. Тогда их можно обучить много чему, дать технические навыки, дать возможность поработать с профессиональным кинооборудованием. По сути, это профориентация, и в нынешних условиях ЕГ, подготовки к ним, нужно проводить такие киносмены лет с 13-14. Чтоб подросток задумался даже не о будущей профессии (а вдруг он задумается и о ней), а о восприятии искусства вообще. Ведь редко какой подросток добровольно пойдет в музей смотреть живопись или будет читать сложную литературу. А обучая детей киноискусству, ты вводишь их в мир композиции кадра, работы со светом по канонам изобразительного искусства, в мир музыки и звуков, передающих настроение героев, объясняя основы сценарного мастерства, ты объясняешь им все те же литературные законы. Актерское мастерство помогает не только преодолеть внутренние комплексы, но и понять каноны театра. А в режиссуре они бы получили навыки лидерства, возможности одновременно управлять многими процессами и объединяться в команду. Не говоря уже о необходимости в современном мире овладения звуковыми и монтажными программами. Мне также помогает опыт музыканта. Так, через увлекательное путешествие в мир кино, в итоге можно достичь многого в педагогике. И, пожалуй, это было и для меня важным открытием…