Режиссер из Уфы Роман Пожидаев: Благодаря кино можно стать педагогом

Известный уфимский кинорежиссер и музыкант Роман Пожидаев, который и без того в среде своих коллег слывет «многостаночником» как профессиональный звукорежиссер, режиссер монтажа, композитор и многое другое, является лидер-гитаристом панк-группы ZB, недавно освоил для себя новую профессию – педагога. И пока в Уфе происходит настоящий кинобум (об этом мы готовим большой материал ко Дню российского кино), полным ходом идут съемки и полнометражных фильмов, и документальных картин, Романа пригласили провести интенсивный курс по кино в г. Тюмень.
Нужно ли учить детей основам киноискусства? В каком возрасте? Думаем, что перед началом нового учебного года всем нашим читателям будет интересно посмотреть на современных детей глазами молодого кинорежиссера.
- Роман, интерес к башкирскому кино растет – об этом уже говорят везде, участие и победы наших фильмов на международных кинофестивалях стало делом привычным. Среди регионов кино Башкортостана, насколько мне известно, считается сильным и не уступает феномену кино той же Якутии. Приглашение тебя в качестве педагога – это еще одно подтверждение этого?
- И да, и нет.
На выбор, прежде всего, повлияла моя обширная фильмография, моя «многостаночность», как вы сказали.
- Трудно было из режиссера и рок-музыканта переквалифицироваться в педагога?
- Было страшновато – это мой первый опыт близкого общения с подростками, тем более, что вы должны были вместе за короткий срок выдать реальный результат. Но на самом деле, я педагог по первой профессии. Правда, в годы учебы на географическом факультете Башкирского педуниверситета им. М. Акмуллы я был больше увлечен музыкой, играл в группах ГСМ, «Пупсы», делал первые шаги на сцене, работал в знаменитой студии «Снеговик». Но слушать лекции по психологии восприятия, по мне было всегда интересно. И вот когда все пригодилось.
- Что представляет из себя этот курс?
- Мне сказали, что у меня будет неделя. Я подготовился обучить детей азам сценарного, актерского и режиссерского мастерства, поговорить о музыке в кино, показать, как монтируется фильм, озвучить его. Такая интенсивная практика. Но на деле оказалось, что дети в будние дни свободны только после обеда – до обеда у них своя лагерная программа обучения, так как это особенная губернаторская» смена для одаренных детей в лагере «Серебряный бор». А так как лагерь санаторного типа, то еще их периодически по одному забирали на разное лечение. В итоге над фильмом мы полноценно работали два выходных дня, а все азы давал уже во время съемок и репетиций.
- Как ты считаешь, сколько времени нужно для всего задуманного тобой курса?
- Думаю, нужна отдельная лагерная смена. Причем для детей среднего и страшего школьного возраста. Тогда их можно обучить много чему, дать технические навыки, дать возможность поработать с профессиональным кинооборудованием. По сути, это профориентация, и в нынешних условиях ЕГ, подготовки к ним, нужно проводить такие киносмены лет с 13-14. Чтоб подросток задумался даже не о будущей профессии (а вдруг он задумается и о ней), а о восприятии искусства вообще. Ведь редко какой подросток добровольно пойдет в музей смотреть живопись или будет читать сложную литературу. А обучая детей киноискусству, ты вводишь их в мир композиции кадра, работы со светом по канонам изобразительного искусства, в мир музыки и звуков, передающих настроение героев, объясняя основы сценарного мастерства, ты объясняешь им все те же литературные законы. Актерское мастерство помогает не только преодолеть внутренние комплексы, но и понять каноны театра. А в режиссуре они бы получили навыки лидерства, возможности одновременно управлять многими процессами и объединяться в команду. Не говоря уже о необходимости в современном мире овладения звуковыми и монтажными программами. Мне также помогает опыт музыканта. Так, через увлекательное путешествие в мир кино, в итоге можно достичь многого в педагогике. И, пожалуй, это было и для меня важным открытием…
- То есть, ты бы хотел продолжить работать в этом направлении?
- Даже отвечая на ваши вопросы, я понимаю, насколько важно объяснить подросткам, из каких составляющих состоит их любимый вид развлечения. И постепенно вводить их в мир киноискусства. Да, я хотел бы продолжить именно работать с детьми.
- Но в Уфе есть киношколы для взрослых людей. Не хотели бы провести свой курс?
- В таких киношколах делаются ставки на имена. Чем громе имя – тем дороже курс, все правильно. Сейчас я только начинаю свой творческий путь, но после тюменского опыта понимаю, что уже могу чему-то научить, пробудить фантазию, объединить их в команду. Когда взрослый человек хочет поменять свою профессию, начинает искать себя в творчестве – это совершенно другой психологический процесс.
- Сейчас прочтут эту статью и напишут в редакцию – а где киношколы для детей и подростков?
- Пока это только мысли. Как человек, закончивший два вуза – педагогический и «киношный», конечно же, нужна своя методика. Но я начинаю думать в этом направлении. Может, создадим киношколу при киностудии «Башкортостан», где я работаю, может при Союзе кинематографистов Башкортостана.
Справка
Роман Пожидаев - режиссер киностудии "Башкортостан". В его личной фильмографии девять игровых и документальных фильмов, 8 из которых на башкирском языке. Автор идеи и режиссер первого башкирского ситкома (сериала в жанре ситуационной комедии) "Домочадцы". Общая фильмография насчитывает около 40 фильмов в качестве звукорежиссера, режиссера монтажа и др. Как рок-гитарист играл в уфимских группах ГСМ, "Пупсы", "Бурелар", сейчас играет в группе ZB. В период работы в студии "Снеговик", попал в "Словарь уфимского сленга" как Рома "Злой".