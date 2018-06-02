97-летний педагог из Уфы каждый год закатывает по сто банок солений

- Я же внучка сосланного и бежавшего с каторги в Сибирь татарина Салиха Илькаева. Сам он был из Пензы. Сослали его из-за того, что повозка, на которой он перевозил через реку попа с попадьей, перевернулась, и знатные пассажиры утонули. На каторгу к реке Лена он год шел пешком. Руки и ноги все время были скованны цепями. Даже потом говорил, что когда слышит песню «Вечерний звон», то она наводит его на совершенно другие думы, нежели многих других, - рассказывает Клавдия.