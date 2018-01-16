Там были люди, у которых нет сотовых, нет центрального телевидения. Помню, был неловкий момент, который мы не учли.
В финале спектакля актеры на поклонах ревели. Так мы больше не играли никогда, наверное.
Что интересно, мне через пару месяцев звонит начальник тюрьмы и говорит — Ахтямыч, вы не могли бы к нам прийти? У нас зэки после вас решили свой спектакль поставить. Мы тут театр организовали.
Я пришел. Ставили «Игроков» по Достоевскому. Сидят во фраках на сцене, мухлюют, так классно у них получалось! Их родители смотрели, плакали.
У одного парня, заключенного, помню, брали интервью после показа. И вот он стоит, короткостриженный, со сломанным носом, откуда-то с Бурзянского района, молодой совсем, и говорит примерно следующее: «Как хорошо, что я в тюрьму попал. Иначе никогда бы не узнал, что в мире есть театр». Абсурд! Если бы он не попал в тюрьму, то так бы жизнь и прожил: бухал, дрался, воровал. А тут узнал, что есть и другая жизнь.
Поэтому театр должен заниматься благотворительностью — есть же театры, где работают с больными детьми, актеры читают пьесы в домах престарелых...