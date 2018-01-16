Айрат:

– Грант не обеспечивает успех спектакля. Вообще ничто на 100% не может гарантировать успех спектакля, это все иногда случай даже как-то решает.



Во-вторых, грант не дается правительством или министерством культуры, чиновники лишь берут на себя обязанность распределять финансы.



В-третьих, грант — так получилось у нас в Башкирии, это такое яблоко раздора. Те, кто его получают, конечно, молчат, а те, кому он не достался, недовольны.



Я думаю, спектакль поставить можно и без гранта. Хотя для кино, к примеру, нужны большие деньги, - от этого зависит, какой фильм получится.



Еще такая байка есть, что в свое время Маргарет Тэтчер первая ввела в Англии грантовую систему, тем самым она убила репертуарный театр Англии. То есть ты получил грант, ты должен сделать определенный продукт и отчитаться. И получается, что театры Великобритании перешли от репертуарных спектаклей на проектные. Так английский театр превратился в плохую копию Бродвея.



Я был на Бродвее - там вот другая система: спектакль выпускается, пару месяцев играют прямо каждый день. Труппы нет, штата нет. Приходят актеры, проходят кастинг, подписывают контракты. А в российском театре репертуар складывается иногда десятилетиями.



В хорошем театре режиссер и худрук следят не только за репертуаром, но и за творческой биографией каждого актера. Думают, что ему на вырост дать. Это же целая наука!



А про цензуру... Нельзя жить этим — дадут грант или нет. А критиковать власть в спектакле на грантовые деньги можно запросто. Если театр этого не будет делать, то кто?