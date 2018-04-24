Горсовет Омска требует запретить спектакль башкирского режиссера

- В пьесе нет мужчин, лишь мужские голоса в телефонной трубке. И пять героинь – жительниц спальных районов, для которых главное развлечение – шопинг, а главная цель – устроиться так, чтобы ничего не делать, но иметь все, что необходимо для красивой жизни: «В мире столько способов зарабатывать, не работая…» Героини спектакля пытаются ответить на самый важный вопрос: зачем мы живем? А что после?