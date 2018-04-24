Горсовет Омска требует запретить спектакль башкирского режиссера

Как передает портал om1.ru, депутаты Омского Горсовета в очередной раз решили обсудить спектакль башкирского режиссера Айрата Абушахманова. Депутаты сошлись на том, что спектакль, в котором присутствует ненормативная лексика, надо запретить.
В частности, депутаты заслушали доклад первого замдиректора департамента культуры Олега Федоренко. Коммунист Михаил Федотов обратился к нему с требованием ввести цензуру на спектакли в омских театрах.
- Я хотел бы обратить ваше внимание на репертуар омских театров. Часть спектаклей просто выходит за все рамки! То, что там творится… просто нет слов! Мат на мате! - цитирует издание слова депутата.
Олег Федоренко, между тем, попросил Федотова привести конкретный пример.
«Шлюхи!»— воскликнул в ответ Федотов.
Как пишет источник, городской департамент культуры, несмотря на возмущение народных избранников, ничего не может поделать со спектаклем, поскольку театр находится в ведении минкульта.
— Такие спектакли надо запрещать! Там еще и содержание такое… Нужно больше классики в театрах ставить и меньше спектаклей «ниже пояса», - добавил Федотов.
Председатель комитета Максим Астафьев предложил Федотову написать официальное обращение в Министерство культуры по поводу этого спектакля. И сам выразил готовность подписаться в нем. Депутаты присоединились одобрительным гулом.
В беседе с корреспондентом Медиакорсети Айрат Абушахманов заявил, что ни чиновники, ни депутаты не обращались к нему с какими-либо требованиями. Тем более, не заявляли о недовольстве спектаклем лично.
- Мне актрисы написали, что они любят этот спектакль и не отдадут его. Ещё хорошо, что худрук театра Никита Юльевич Гриншпун берет на себя ответственность и защищает спектакль. Хотя ему звонят и пишут чиновники. Он говорит, что спектакль - хит сезона, - рассказал Айрат Абушахманов.
Отметим, что ранее на вопрос Медиакорсети о том, появился бы спектакль на башкирской сцене, режиссер ответил отрицательно.
Справка
Социальная комедия ««Шлюхи – не огонь» по пьесе Валерия Шергина впервые была показана на сцене омского «Пятого театра» 9 сентября 2017 года. С тех пор спектакль то и дело вызывал неоднозначную реакцию и шумиху в общественности.
- В пьесе нет мужчин, лишь мужские голоса в телефонной трубке. И пять героинь – жительниц спальных районов, для которых главное развлечение – шопинг, а главная цель – устроиться так, чтобы ничего не делать, но иметь все, что необходимо для красивой жизни: «В мире столько способов зарабатывать, не работая…» Героини спектакля пытаются ответить на самый важный вопрос: зачем мы живем? А что после?