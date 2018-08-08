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В Башкирии оружейный завод задолжал работникам 7 миллионов рублей

8 августа 2018, 14:26
До вмешательства следователей без денег оставались 1047 сотрудников.

Стерлитамакское федеральное казенное учреждение «Авангард», занимающееся производством оружия и боеприпасов, задолжало зарплату 1047 работникам в сумме около семи миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заявление о нарушении трудовых прав поступило от гострудинспекции Башкирии в июне текущего года.

В ходе доследственной проверки предприятие частично погасило задолженность, выплатив сотрудникам половину долга – 3,5 миллиона рублей. Сейчас следователи пытаются как можно быстрее восстановить права работников предприятия. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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