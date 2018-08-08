В Башкирии оружейный завод задолжал работникам 7 миллионов рублей

Стерлитамакское федеральное казенное учреждение «Авангард», занимающееся производством оружия и боеприпасов, задолжало зарплату 1047 работникам в сумме около семи миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заявление о нарушении трудовых прав поступило от гострудинспекции Башкирии в июне текущего года.