В Башкирии шахтерам задолжали 16 млн рублей зарплаты

В городе Сибае прокуратура провела проверку в Башкирском шахтопроходческом управлении после получения информации о задержке зарплат персоналу.

Сигналы подтвердились: по состоянию на апрель 2018 года руководство предприятия задолжало 702 работникам более 16 млн. рублей.

По поводу невыплаты зарплаты против руководителя компании было возбуждено дело. По итогам его рассмотрения директор оштрафован.