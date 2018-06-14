В Башкирии шахтерам задолжали 16 млн рублей зарплаты
Сегодня, 10:52ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Артур Салимов.
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Прокуратура добилась выплаты задержанного жалованья.
В городе Сибае прокуратура провела проверку в Башкирском шахтопроходческом управлении после получения информации о задержке зарплат персоналу.
Сигналы подтвердились: по состоянию на апрель 2018 года руководство предприятия задолжало 702 работникам более 16 млн. рублей.
По поводу невыплаты зарплаты против руководителя компании было возбуждено дело. По итогам его рассмотрения директор оштрафован.
В итоге после прокурорского вмешательства просроченная зарплата была выплачена в полном объеме.
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