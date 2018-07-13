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В Уфе пройдет первый неформальный форум ЖКХ

13 июля 2018, 10:25
На нем обсудят насущные проблемы отрасли.

10 августа в Уфе пройдет первый неформальный форум жилищно-коммунального хозяйства, который даст возможность обсудить насущные проблемы в области ЖКХ и выработать совместные пути их решения. Об этом сообщили в администрации города.

На форум приглашены представители министерства ЖКХ, государственного комитета по строительству и жилищному надзору, государственного комитета по тарифам, а также ресурсоснабжающих и общественных организаций.

На форуме в формате круглых столов обсудят вопросы перехода на оплату отопления в отопительный период, новые информационные технологии в ЖКХ, методы и способы снижения ОДН и многое другое, уточнили в мэрии.

Тем, кто хочет выступить на форуме, необходимо направить заявку на электронный адрес [email protected] Справки по телефону: 8 (347) 276-20-73. Регистрация на форум находится здесь.

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