Пятница 13-е: В Уфе началась внезапная эвакуация людей из публичных мест

Так, после 18.00 прошли подобные эвакуации в в Республиканской клинической больнице имени Куватова, ТРЦ «Планета», ТРК «Семья» и развлекательном комплексе «Огни Уфы», а также на железнодорожном вокзале, в аэропорту «Уфа» и на нефтеперерабатывающем заводе.