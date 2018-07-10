Запрет властей Уфы в проведении ЛГБТ-акций обжаловали в ЕСПЧ спустя 2 года

- Даже не верится, что и это дело теперь завершено. Оно тянулось аж с ноября 2016 (!!!) года во многом из-за пинг-понга между судами первой и апелляционной инстанций. Уфа стала 121-м городом России, а Республика Башкортостан — 80-м из 85-ти субъектов РФ, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбургском Суде, — написал Алексеев.