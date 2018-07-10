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Запрет властей Уфы в проведении ЛГБТ-акций обжаловали в ЕСПЧ спустя 2 года

10 июля 2018, 10:38
Шествие гей-парада в Уфе и двух ЛГБТ-митингов, которые намерены были провести общественники, обжаловали в Европейском суде по правам человека.

Как сообщил организатор митингов, известный российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев, рассматривание дела затянулось на два года (с ноября 2016 года) из-за «пинг-понга между судами и апелляционной инстанцией».

- Даже не верится, что и это дело теперь завершено. Оно тянулось аж с ноября 2016 (!!!) года во многом из-за пинг-понга между судами первой и апелляционной инстанций. Уфа стала 121-м городом России, а Республика Башкортостан — 80-м из 85-ти субъектов РФ, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбургском Суде, — написал Алексеев.

Напомним, целями этих мероприятий были легализация однополых браков в России, поддержка толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России.

В ноябре 2016-го года власти Уфы отказали активистам в проведении акций и шествия. Тогда Алексеев обратился в ЕСПЧ, чтобы обжаловать это решение. В мае 2018 года Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу активистов.

Николай Алексеев регулярно подает уведомления о проведении подобных мероприятий по всей стране. Тем не менее местные власти, ссылаясь на закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, ему в этом также регулярно отказывают.

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