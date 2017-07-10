Скандал в Большом: Минкульт нашел гей-пропаганду в спектакле о Нурееве

Портал «Медуза» со ссылкой на ТАСС сообщает о том, что премьеру спектакля «Нуреев», которую перенесли на следующий год, перенесли из-за личного распоряжения министра культуры РФ Владимира Мединского. Как пишет источник, в спектакле нашли гей-пропаганду. По словам Мединского, этот спектакль – настоящая провокация.
По замыслу режиссера Кирилла Серебренникова актеры должны на сцене быть обнаженными. А декорацией для спектакля должна была стать фотография нагого артиста. Напомним, что спектакль за три дня до премьеры перенесли 8 июля.
Тогда сам директор Большого театра Владимир Урин объяснил решение тем, что спектакль еще не готов.
- Он оказался слишком сложным, чем мы могли предполагать, - отметил Урин.
Таким образом, спектакль могут показать в мае 2018 года. Сами артисты пребывают в шоке, как пишет Новая Газета, и сообщают, что спектакль готов к премьере даже лучше, чем все остальные. Театральные критики сообщают, что репутации театра после такого кардинального шага нанесен удар.
Режиссер, сценограф и автор либретто «Нуреева» Кирилл Серебренников, у которого не так давно проводили обыски в связи с хищениями в «Седьмой студии», отказался комментировать ситуацию.
Напомним, генеральный продюсер студии Алексей Малобродский и бывший бухгалтер студии Нина Масляева были заключены под стражу, бывший гендиректор Юрий Итин находится под домашним арестом. Серебренников проходит по делу свидетелем.
Отметим также, что телеканал BBC готовит документальный фильм о нашем знаменитом земляке. Обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль, британский актер Рэйф Файнс приезжал в Уфу вместе со съемочной группой в прошлом году для того, чтобы собрать необходимый материал об артисте.
Справка
Рудольф Нуреев - легендарный артист балета, балетмейстер, солист Ленинградского театра оперы и балета, выступал на ведущих театральных площадках мира. Его отец – уроженец деревни Асаново Уфимского района. В свое время Нуреев руководил труппой Парижской оперы (1983 – 1989). Пробовал себя и в роли дирижера. Был открытым гомосексуалистом. В 1961 году попросил политическое убежище, стал одним из самых известных «невозвращенцев» в СССР.