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Скандал в Большом: Минкульт нашел гей-пропаганду в спектакле о Нурееве

10 июля 2017, 19:07
Спектакль Кирилла Серебренникова сняли за три дня до премьеры.

Портал «Медуза» со ссылкой на ТАСС сообщает о том, что премьеру спектакля «Нуреев», которую перенесли на следующий год, перенесли из-за личного распоряжения министра культуры РФ Владимира Мединского. Как пишет источник, в спектакле нашли гей-пропаганду. По словам Мединского, этот спектакль – настоящая провокация.

По замыслу режиссера Кирилла Серебренникова актеры должны на сцене быть обнаженными. А декорацией для спектакля должна была стать фотография нагого артиста. Напомним, что спектакль за три дня до премьеры перенесли 8 июля.

Тогда сам директор Большого театра Владимир Урин объяснил решение тем, что спектакль еще не готов.

- Он оказался слишком сложным, чем мы могли предполагать, - отметил Урин.

Таким образом, спектакль могут показать в мае 2018 года. Сами артисты пребывают в шоке, как пишет Новая Газета, и сообщают, что спектакль готов к премьере даже лучше, чем все остальные. Театральные критики сообщают, что репутации театра после такого кардинального шага нанесен удар.

Режиссер, сценограф и автор либретто «Нуреева» Кирилл Серебренников, у которого не так давно проводили обыски в связи с хищениями в «Седьмой студии», отказался комментировать ситуацию.

Напомним, генеральный продюсер студии Алексей Малобродский и бывший бухгалтер студии Нина Масляева были заключены под стражу, бывший гендиректор Юрий Итин находится под домашним арестом. Серебренников проходит по делу свидетелем.

Отметим также, что телеканал BBC готовит документальный фильм о нашем знаменитом земляке. Обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль, британский актер Рэйф Файнс приезжал в Уфу вместе со съемочной группой в прошлом году для того, чтобы собрать необходимый материал об артисте.

Справка

Рудольф Нуреев - легендарный артист балета, балетмейстер, солист Ленинградского театра оперы и балета, выступал на ведущих театральных площадках мира. Его отец – уроженец деревни Асаново Уфимского района. В свое время Нуреев руководил труппой Парижской оперы (1983 – 1989). Пробовал себя и в роли дирижера. Был открытым гомосексуалистом. В 1961 году попросил политическое убежище, стал одним из самых известных «невозвращенцев» в СССР.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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