Скандал в Большом: Минкульт нашел гей-пропаганду в спектакле о Нурееве

Рудольф Нуреев - легендарный артист балета, балетмейстер, солист Ленинградского театра оперы и балета, выступал на ведущих театральных площадках мира. Его отец – уроженец деревни Асаново Уфимского района. В свое время Нуреев руководил труппой Парижской оперы (1983 – 1989). Пробовал себя и в роли дирижера. Был открытым гомосексуалистом. В 1961 году попросил политическое убежище, стал одним из самых известных «невозвращенцев» в СССР.