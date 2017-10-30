Суд признал законным отказ администрации Уфы в проведении гей-парада

Кировский районный суд Уфы 10 октября этого года признал законным отказ правительства Башкирии проведения гей-парадов и двух ЛГБТ-митингов в Уфе. В ноябре прошлого года с заявками на проведение акций обратились активисты Николай Алексеев, Ярослав Евтушенко и Софья Михайлова. Они планировали вывести на центральные улицы города до 600 человек. Тогда республиканские власти проведение этих акций не согласовало, объяснив свой отказ тем, что маршрут проходит через детские образовательные учреждения.