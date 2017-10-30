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Суд признал законным отказ администрации Уфы в проведении гей-парада

30 октября 2017, 15:46
Активисты намерены оспорить это решение.

Кировский районный суд Уфы 10 октября этого года признал законным отказ правительства Башкирии проведения гей-парадов и двух ЛГБТ-митингов в Уфе. В ноябре прошлого года с заявками на проведение акций обратились активисты Николай Алексеев, Ярослав Евтушенко и Софья Михайлова. Они планировали вывести на центральные улицы города до 600 человек. Тогда республиканские власти проведение этих акций не согласовало, объяснив свой отказ тем, что маршрут проходит через детские образовательные учреждения.

О том, что Кировский районный суд вынес решение, на своей странице в социальной сети Вконтакте сообщил активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев.

  • Cуд признал запреты законными на основании ФЗ о гей-пропаганде. Будем обжаловать этот вердикт в Верховном Суде Республики Башкортостан, а при необходимости доведем дело до Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека, - написал Николай Алексеев.
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