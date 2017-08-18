ВС Башкирии поручил перепроверить законность отказа в проведении гей-парада

Напомним, что 17 мая Кировский районный суд Уфы признал законными запреты правительства РБ проведения шествия гей-парада и ЛГБТ-митингов в Уфе. Заявки на проведение акций активисты Николай Алексеев, Яровслав Евтушенко и Софья Михайлова направляли в ноябре 2016 года. Они планировали вывести на центральные улицы города до 600 человек. Тогда правительство республики не согласовало эту акцию, отметив, что маршрут проходит через детские образовательные учреждения.