Росстандарт хочет создать реестр производителей по ГОСТу

По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, проверки позволят россиянам узнать какие товары соответствуют ГОСТу, а какие нет. На сайте надзорного органа можно будет увидеть перечень производителей, маркирующих свою продукцию знаком качества необоснованно.
Реализация инициативы Росстандарта должна помочь вернуть доверие россиян к национальному стандарту качества. ГОСТ должен гарантировать, что товар, которым он маркирован, не является фальсификатом или контрафактом, сказал Абрамов.
Чиновник добавил, что производителям необходимо быть готовыми к проверкам, в том числе и внеплановым. Эксперты надзорного органа могут прийти с инспекции в течение всего периода действия сертификата на производство товаров. Проверять производителей будут после жалоб населения на их продукцию.