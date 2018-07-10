Росстандарт хочет создать реестр производителей по ГОСТу

Чиновник добавил, что производителям необходимо быть готовыми к проверкам, в том числе и внеплановым. Эксперты надзорного органа могут прийти с инспекции в течение всего периода действия сертификата на производство товаров. Проверять производителей будут после жалоб населения на их продукцию.