Украина получит от Евросоюза миллиард евро

На официальной страничке Евросоюза в Twitter появилась надпись, что Украина и ЕС сильны вместе. Решение о предоставлении Киеву нового транша было принято еще в конце июня. Деньги планируется перевести в два захода. Каждый раз Украина будет получать по 500 миллионов евро.