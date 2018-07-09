mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Украина получит от Евросоюза миллиард евро

9 июля 2018, 18:23
ЕС подтвердил свое намерение предоставить Украине финансовую помощь в размере одного миллиарда евро.

Перед саммитом ЕС – Украина в Брюсселе Совет Евросоюза принял решение о макрофинансовой помощи Киеву. Об этом девятого июля пишет газета «Известия».

На официальной страничке Евросоюза в Twitter появилась надпись, что Украина и ЕС сильны вместе. Решение о предоставлении Киеву нового транша было принято еще в конце июня. Деньги планируется перевести в два захода. Каждый раз Украина будет получать по 500 миллионов евро.

По словам источника издания в европейских дипломатических кругах, деньги Киев может получить не сразу. Переговоры по условиям перевода могут длиться на протяжении нескольких недель.

Напомним, МВФ оказывает Киеву финансовую поддержку с 2015 года. В обмен на деньги Украина обязуется провести у себя ряд реформ. Речь идет о создании антикоррупционного суда и повышении тарифов на газ для жителей страны.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48