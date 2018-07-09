Украина получит от Евросоюза миллиард евро

Перед саммитом ЕС – Украина в Брюсселе Совет Евросоюза принял решение о макрофинансовой помощи Киеву. Об этом девятого июля пишет газета «Известия».
На официальной страничке Евросоюза в Twitter появилась надпись, что Украина и ЕС сильны вместе. Решение о предоставлении Киеву нового транша было принято еще в конце июня. Деньги планируется перевести в два захода. Каждый раз Украина будет получать по 500 миллионов евро.
По словам источника издания в европейских дипломатических кругах, деньги Киев может получить не сразу. Переговоры по условиям перевода могут длиться на протяжении нескольких недель.
Напомним, МВФ оказывает Киеву финансовую поддержку с 2015 года. В обмен на деньги Украина обязуется провести у себя ряд реформ. Речь идет о создании антикоррупционного суда и повышении тарифов на газ для жителей страны.