Артур Джанибекян получил гран-при «Медиаменеджер-2018»

Начинал я у Романа Петренко с Гариком Мартиросяном, потом появились Семён Слепаков, Слава Дусмухаметов (генеральный продюсер телеканала ТНТ). Спасибо вам, ребята! Спасибо тебе, Владимир Чопов (первый заместитель генерального директора "ГПМ РТВ") и многим другим замечательным профессионалам своего дела. И пусть простят меня все остальные мои талантливые и творческие коллеги, которых я не называю - вы все в моём сердце и рядом каждый день.