Канал ТНТ больше не будет показывать новые иностранные фильмы
Сегодня, 19:32Общество
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С понедельника телеканал ТНТ откажется от покупки зарубежных фильмов и перейдет на показ контента собственного производства.
Генеральный директор ТНТ Артур Джанибекян считает это уникальным событием в истории российского телевидения. Об этом пишет портал dni.ru.
По словам Джанибекяна, возглавляемый им канал может ежедневно составлять сетку вещания, состоящую исключительно из собственных проектов. Рекламодателям и зрителям нравится авторский контент ТНТ. Зарубежные фильмы у аудитории телеканала пользуются меньшим спросом.
Джанибекян рассказал, что новый курс ТНТ позволит ему стать независимым от курса валют, ведь зарубежный контент закупаться больше не будет.
Отметим, что в 2015 году компания Solaris Promo Production закупила для ТНТ и других каналов субхолдинга «Газпром-медиа» продукции зарубежных производителей на сумму порядка 10 миллиардов рублей.
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