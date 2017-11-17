Канал ТНТ больше не будет показывать новые иностранные фильмы

С понедельника телеканал ТНТ откажется от покупки зарубежных фильмов и перейдет на показ контента собственного производства.

Генеральный директор ТНТ Артур Джанибекян считает это уникальным событием в истории российского телевидения. Об этом пишет портал dni.ru.

По словам Джанибекяна, возглавляемый им канал может ежедневно составлять сетку вещания, состоящую исключительно из собственных проектов. Рекламодателям и зрителям нравится авторский контент ТНТ. Зарубежные фильмы у аудитории телеканала пользуются меньшим спросом.

Джанибекян рассказал, что новый курс ТНТ позволит ему стать независимым от курса валют, ведь зарубежный контент закупаться больше не будет.