У меня есть два педагогических диплома, но я smm-щик

Я не устаю хвастаться, мол, являюсь педагогом в третьем поколении. Бабушка по линии мамы - учительница башкирского языка, обладательница Ордена почета. Бабушка по линии папы - преподаватель биологии и химии. Мама и все тети - учителя русского языка и литературы. Двоюродные сестры и братья - логопеды, физкультурники, преподаватели башкирского и русского языков - так или иначе закончили родной БГПУ. Но почему же я не пошла работать в школу?