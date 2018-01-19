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У меня есть два педагогических диплома, но я smm-щик

19 января 2018, 11:28
Назгуль Галеева, педагог в третьем поколении, рассказывает о том, как и почему она не стала преподавателем.

Я не устаю хвастаться, мол, являюсь педагогом в третьем поколении. Бабушка по линии мамы - учительница башкирского языка, обладательница Ордена почета. Бабушка по линии папы - преподаватель биологии и химии. Мама и все тети - учителя русского языка и литературы. Двоюродные сестры и братья - логопеды, физкультурники, преподаватели башкирского и русского языков - так или иначе закончили родной БГПУ. Но почему же я не пошла работать в школу?

Ответ: из-за моей мамы. Когда я была маленькая, видела стопки тетрадей на проверку, бесконечные планы, поурочные и.т.д. Но не это меня оттолкнуло, раз все таки пошла в педагогический ВУЗ. Оттолкнул рассказ-сравнение моей мамы 2007 и 2017 гг.

В 2007 году мама получала:

- ЗП;

- за проверку тетрадей;

- за класс (ученики);

- за класс (аудитория);

- за метод. литературу.

В 2017 году ситуация меняется:

- За проверку тетрадей не платят;

- за класс (ученики) платят 70 руб за 1 ученика.

В деревнях, где по 4-5 ученикa в классе эти деньги что есть, что нет;

- за класс (аудитория) не платят;

- за метод.литературу не платят + заставляют в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке подписывать журналы как районная газета, "Учитель Башкортостана", на выбор еще + республиканскую газету и республиканский журнал;

- за ежегодный медицинский осмотр ( 1400 р в этом году) деньги не возвращают;

- на ежемесячные обучающие семинары командировочные не дают и потраченные денежные средства за дорогу не возвращают, транспорт не предоставляют (районный центр находится в 40 км);

- о премиальных и речи быть не может.

Моя мама - учительница первой категории с 25-летним стажем, преподает 25 часов в неделю и получает 16 тысяч рублей. Все, что нужно знать о поддержке образования в современной России.

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