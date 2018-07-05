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В Башкирии вторые сутки ищут возможно похищенную девочку

5 июля 2018, 10:39
Девочка ушла гулять со старшим знакомым и пропала.

В минувшую среду, 4 июля, в Иглинском районе потерялась 11-летняя девочка Саша. Следствие установило, что накануне она созвонилась со своим 15-летним знакомым, также жителем Иглинского района, возможно, по имени Кирилл, с которым они обучаются в одной школе. Дети ушли гулять и с тех пор о них ничего не известно.

- На место происшествия выехали следователи-криминалисты, поиск детей продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего ребенка", – рассказали в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

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