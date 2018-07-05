В Башкирии вторые сутки ищут возможно похищенную девочку

В минувшую среду, 4 июля, в Иглинском районе потерялась 11-летняя девочка Саша. Следствие установило, что накануне она созвонилась со своим 15-летним знакомым, также жителем Иглинского района, возможно, по имени Кирилл, с которым они обучаются в одной школе. Дети ушли гулять и с тех пор о них ничего не известно.